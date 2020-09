In de Amerikaanse staat Californië is de noodtoestand uitgeroepen vanwege aanhoudende bosbranden. Gouverneur Gavin Newsom heeft de noodmaatregel afgekondigd voor vijf grote county's, waaronder San Diego en San Bernardino.

De grootste brandhaard bij Fresno heeft in drie dagen tijd zo'n 18.000 hectare bos verwoest en vele duizenden mensen tot evacuatie gedwongen. Wegen in deze vijf county's zijn afgesloten.

De National Guard heeft in de nacht van zaterdag op zondag 63 kampeerders in Californië met helikopters geëvacueerd vanwege een plotseling opgelaaide bosbrand, liet de lokale politie eerder weten. De brand woedt in het Sierra National Forest, ten zuiden van Yosemite National Park.

Zo'n 150 kampeerders bevonden zich in het populaire recreatiegebied Mammoth Pool Reservoir toen het vuur alle evacuatieroutes blokkeerde. De National Guard heeft met militaire helikopters een luchtbrug opgezet.

Genderrevealparty veroorzaakte een van de grootste branden

De eerste branden ontstonden drie weken geleden door een aantal blikseminslagen. Ruim 1,5 miljoen hectare bos is inmiddels aangetast door het vuur en meer dan tienduizend personen zijn momenteel dakloos.

Een van de grote nieuwe vuren, in de county El Dorado, is ontstaan tijdens een genderrevealparty, meldt BBC News. Tijdens het feestje - waarbij het geslacht van een ongeboren kind werd bekendgemaakt - werd een rookmachine gebruikt. Door vonken van het apparaat brak brand uit. Dit vuur heeft zich inmiddels verspreid over bijna 3.000 hectare.

Californië kampt met een hittegolf die de bestrijding van het vuur bemoeilijkt en branden aanwakkert.