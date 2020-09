Het kabinet moet stappen zetten om de bodemdaling in veenweidegebieden tegen te gaan, omdat die tot steeds meer problemen leidt, staat in een advies dat de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) donderdag aanbiedt aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Landbouw.

De bodem in veenweidegebieden daalt hard door de intensivering van landbouw. Boeren verlagen het grondwaterpeil om vernatting van hun grond tegen te gaan, waardoor die intensiever gebruikt kan worden.

Die bodemdaling heeft nadelige effecten op de natuur- en waterkwaliteit, wat tot extra kosten voor waterbeheer leidt. Bovendien leidt de daling van het waterpeil tot oxidatie van het veen, waardoor er CO2 vrijkomt.

Volgens de Rli is het vrijkomen van die extra CO2 als gevolg het zakkende waterpeil in strijd met de nationale Klimaatwet, waarin staat dat de CO2-uitstoot in de komende dertig jaar zoveel mogelijk beperkt moet worden.

Boeren moeten gecompenseerd worden voor nattere grond

Om de bodemdaling tegen te kunnen gaan, is volgens de Rli een omslag in het waterbeheer van onze veenweidegebieden nodig. De raad adviseert onder meer om een bodemdalingsreductie van 50 procent in 2030 wettelijk verplicht te stellen. Die maximale reductie zou moeten oplopen naar 70 procent in 2050.

Ook stelt de raad regionale zoneringskaarten voor, waarbij de provincies inzicht hebben in waar en hoeveel het waterpeil moeten worden verhoogd.

Bij nattere grond kan er bijvoorbeeld minder vee op een landbouwperceel staan. Boeren die nadeel ondervinden van de verhoging van het waterpeil op hun erf, zouden daarvoor financieel gecompenseerd moeten worden, aldus de raad.