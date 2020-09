Zo'n 25 klimaatactivisten sprongen dinsdagochtend in de Haagse Hofvijver voor het Binnenhof. Dit was de opening van een maand vol acties van klimaatbeweging Extinction Rebellion.

Betogers van Extinction Rebellion sprongen rond 11.30 uur in de vijver voor het Binnenhof. Ze droegen een spandoek met de tekst: "Polderen tot het water ons tot de lippen staat? Wij eisen een burgerberaad!"

Eerder op de ochtend demonstreerden 250 mensen voor de Hofvijver. Op Het Plein volgde een modeshow met 'trashion', kleding gemaakt van gevonden voorwerpen.

Bijna alle demonstranten leken mondkapjes te dragen. De politie heeft niet ingegrepen bij het protest waarbij over het algemeen voldoende afstand werd bewaard.

73 Klimaatactivisten springen in de Hofvijver in Den Haag

Sprong is eerste actie van protestmaand

De groep vindt dat de politiek en het bedrijfsleven niet genoeg doen om klimaatverandering te bestrijden. Een van de eisen is de komst van een burgerberaad, waarin burgers met elkaar in dialoog gaan en samen beslissen over klimaatbeleid.

Extinction Rebellion heeft een reeks ontregelende acties in september aangekondigd. Met de sprong in de Hofvijver in Den Haag is deze 'protestmaand' nu geopend.

Alternatieve troonrede aangekondigd

De groep zegt onder meer op Prinsjesdag een 'traanrede', een alternatieve troonrede, te zullen houden. Ook staan er blokkades op de Zuidas in Amsterdam op de planning. Die zijn bedoeld als protest tegen de lobbygroepen die volgens de beweging de bestrijding van de klimaatcrisis frustreren.

Extinction Rebellion is als actiegroep begonnen in het Verenigd Koninkrijk en organiseert sinds 2018 wereldwijd demonstraties. Soms schenden demonstranten hierbij op ludieke wijze de wet door bijvoorbeeld wegen en straten te blokkeren.

Nederlandse activisten sprongen vorig jaar onder meer op Koningsdag in Amersfoort in de Eem. In Amsterdam blokkeerden ze de Blauwbrug en de Stadhouderskade voor het Rijksmuseum. Bij de acties in Amsterdam werden ruim 130 betogers aangehouden en beboet.

Protest bij de Hofvijver in Den Haag. (Foto: Michael Royall)