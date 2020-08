Vanwege warme voorjaren en zomers vallen eikels sinds deze eeuw bijna drie weken eerder dan vijftig jaar geleden, blijkt zondag uit duizenden waarnemingen die Nature Today heeft onderzocht.

Uit waarnemingen van vruchtenrijping sinds 1902 blijkt dat de vruchten van wilde lijsterbes, gewone vlier, zomereik en witte paardenkastanje nu vroeger vallen. Vijftig jaar geleden vielen de meeste eikels van zomereiken pas in de tweede helft van september. Dit jaar wordt de piek al rond eind augustus of begin september verwacht.

De vruchten vallen vooral eerder door de zeer hoge temperaturen die voor vroege vruchtenrijping zorgen. Door de stijgende temperaturen in Nederland bloeien bomen tegenwoordig eerder, waardoor dit proces eerder begint. Ook gaat de ontwikkeling van de vruchten sneller door de hogere temperaturen.

Nederland heeft dit jaar te maken met een warm voorjaar en een warme zomer. De gemiddelde temperatuur dit jaar van 1 januari tot en met 20 augustus staat op de derde plaats van warmste jaren sinds het begin van de metingen in 1901. Alleen in 2007 en 2014 was het nog warmer.

Toch is het geen record hoe vroeg de vruchtenrijping dit jaar plaatsvindt. Door de relatief normale temperaturen in mei en de koele temperaturen in juli vindt dit voor alle soorten eikels plaats op het gemiddelde moment van de afgelopen twintig jaar.

Gevolgen vroege vruchtenrijping nog onduidelijk

Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn van een vroege vruchtenrijping. Mogelijk zullen diersoorten ze eerder verzamelen om reserves op te bouwen voor de winter, waardoor de eikels ook eerder opraken.

Naast eikels vallen dit jaar ook bladeren vroeger van de bomen. Dit wordt veroorzaakt door droogte en hitte. Hierdoor verdampen bomen meer vocht dan ze op kunnen nemen. Om te voorkomen dat ze uitdrogen, kunnen de bomen bladeren laten vallen.