Duizenden branden in Brazilië bedreigen de Pantanal, het grootste draslandgebied ter wereld. De laatste vijftien dagen werden ruim 3.121 branden gemeld door het agentschap voor ruimteonderzoek (INPE). Ruim vijf keer meer dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Door de branden wordt gevreesd voor het voortbestaan van meerdere zeer bedreigde diersoorten. Brandweerlieden beschrijven hoe grote delen van het gebied er zwartgeblakerd bijliggen.

Als het aantal branden dat ontstaat op dit tempo blijft doorgaan, dan kan het record uit 1998 worden verbroken.

Volgens de Braziliaanse minister van Milieu, Ricardo Salles, is het blussen van de branden erg lastig. "De atmosfeer is heel erg heet, droog en er staan sterke winden. Bovendien is het erg warm."

Minder regenval en hogere temperaturen

Bijna zes procent (8.500 vierkante kilometer) van de Pantanal, dat naast Brazilië ook voor een deel in Bolivia en Paraguay ligt, brandde af tussen januari en juli. Het gebied heeft dit jaar veel minder regenval gekregen dan in andere jaren. Bovendien ligt de temperatuur hoger.

De Pantanal staat bekend als één van de meest biodiverse plekken op aarde. Onder meer de bedreigde jaguar komt er voor, net als 4.700 andere planten- en diersoorten.

Naast het toenemende aantal branden in de Pantanal, zijn er ook zorgen over branden in het Amazoneregenwoud. Begin deze maand ontstonden er opnieuw veel branden, maar minder dan een jaar geleden, toen Brazilië één van de grootste bosbranden in de Amazone ooit te verduren kreeg.