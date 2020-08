Het is een klassieke en terugkerende vraag voor paleontologen: wat heeft geleid tot het uitsterven van mammoeten, sabeltandtijgers, reuzenherten en andere 'ijstijdmegafauna'? Was het klimaatverandering, of overbejaging door oermensen? Nieuw onderzoek stelt dat wolharige neushoorns vooral door hogere temperaturen genekt zijn.

De wolharige mammoet is de meest iconische van de ijstijdsoorten. Deze wist na afloop van de laatste ijstijd nog enkele duizenden jaren te overleven op de koude Siberische toendra.

Zo zijn er wetenschappers die klimaatverandering de hoofdoorzaak noemen van het uitsterven van mammoeten, en wetenschappers die zeggen dat overbejaging door de mens de grootste factor was.

Wolharige neushoorns leefden lange tijd samen met mens

Wolharige neushoorns hebben een soortgelijk verhaal. Ook deze kolossen wandelden tijdens de laatste ijstijd nog door Nederland, en stierven vermoedelijk veertienduizend jaar geleden uit in Noord-Siberië, tijdens een kortstondige, snelle opwarming ('Allerød-interstadiaal') richting het einde van de laatste ijstijd.

Dat is echter vele duizenden jaren ná de komst van de jagende mens in hetzelfde gebied, schrijft een Zweeds onderzoeksteam in vakblad Current Biology.

Zij verrichtten DNA-onderzoek op opgegraven karkassen van wolharige neushoorns en ontdekten dat de populatie ijstijdneushoorns tijdens hun samenleven met de mens duizenden jaren groot en genetisch divers bleef, om pas kort voor het uitsterven sterk af te nemen - precies overlappend met een periode waarin de temperaturen in het Hoge Noorden in enkele eeuwen tijd bijna 10 graden stegen.

Eén reuzensoort wist mens én opwarming te overleven

De oermens gaat niet vrijuit in dit verhaal. Het klimaat op aarde is meerdere keren van een ijstijd naar een milder 'interglaciaal' gegaan. Die eerdere klimaatfluctuaties wisten veel aan kou aangepaste soorten wel te overleven.

Alleen aan het einde van de laatste ijstijd ondergingen ze de opwarming in het gezelschap van de mens, en verdwenen veel soorten van toneel. Bejaging moet dus ook een factor zijn, waardoor soorten in de knel kwamen, maar in het geval van de dikbehaarde ijstijdneushoorn gaf de hitte de doorslag.

De ijstijdmegafauna is overigens niet volledig uitgestorven - één reuzensoort wist de dans te ontspringen, door tijdig naar de noordpunt van Canada en Groenland weg te trekken: de muskusos.

Dit dier, eigenlijk geen rund maar een reuzengeit, is inmiddels beschermd tegen bejaging, waardoor de populatie is hersteld naar circa 100.000.