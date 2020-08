Amerikaanse meteorologen voorspellen dat er rond de 60 procent kans is dat het weersverschijnsel La Niña in de komende maanden terugkeert, melden Amerikaanse wetenschappers in de maandelijkse rapportage van het National Weather Service's Climate Prediction Center (CPC). Bij een La Niña daalt rond de evenaar in het oostelijk deel van de Grote Oceaan de temperatuur van het zeewater.

Volgens het CPC vormt de La Niña zich de komende drie maanden en houdt deze aan tot het einde van de winter.

La Niña is een opwelling van diep, koud oceaanwater ter hoogte van de evenaar, in het oostelijke deel van de Stille Oceaan. De golfstroom kan het klimaat verstoren en hangt - afhankelijk van de temperatuurafwijking - vaak samen met hevige overstromingen in Australië en een deel van Zuidoost-Azië. Ook kan de westkust van de VS te maken krijgen met droogte. Dit is overigens ook afhankelijk van hoe sterk de temperatuur afneemt.

Het weerfenomeen heeft volgens het KNMI geen effect op Nederland. Wel kan - wanneer er sprake is van een extreme temperatuurafwijking, leiden tot een iets minder warm jaar. In de recentste voorspelling van het CPC lijkt daar vooralsnog geen sprake van te zijn.

De laatste La Niña vormde zich tussen september en november 2017. Die hield aan tot het begin van 2018.