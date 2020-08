Het KNMI heeft de warmste week gemeten sinds het begin van de weermetingen in 1901. In De Bilt was het de afgelopen zeven dagen gemiddeld 33,1 graden.

Het oude 'weekrecord' werd in 1976 gevestigd. Toen was het in juli een week lang gemiddeld 32,0 graden. Weerplaza noemt de enorme toename ten opzichte van het oude record "heel opvallend".

De hitterecords sneuvelen de afgelopen jaren en weken in hoog tempo. Bijna de helft van de 29 hittegolven die sinds 1901 zijn gemeten, deden zich voor in de 21e eeuw. In 2019 werden er zelfs twee hittegolven waargenomen.

In De Bilt was het de afgelopen zeven dagen tropisch warm. Nog nooit eerder werd zeven dagen op rij een temperatuur van 30 graden of warmer gemeten. De langste reeks van tropische dagen tot nu toe werd in 1941 en 1975 gemeten. In Maastricht was het in die laatste zomer zelfs vijftien dagen achter elkaar tropisch warm.

Het weer slaat donderdagavond om: onweer en wind

Weerplaza waarschuwt overigens dat het weer donderdagavond vermoedelijk op verschillende plekken zal omslaan. Er kunnen zich plotseling zeer hevige onweersbuien, windstoten en zelfs hagelbuien voordoen.

De hoge temperaturen houden de komende dagen nog wel aan, maar zullen niet meer de pieken van de afgelopen week aantikken.