Het afgelopen decennium is de allerwarmste periode die ooit is gemeten, stellen klimaatonderzoekers. De gemiddelde temperatuur op aarde zou in de laatste tien jaar met 0,4 graden zijn gestegen. Het afgelopen jaar is daarnaast een van de warmste jaren die ooit is gemeten, concludeert een groep van 528 klimaatonderzoekers uit 61 landen.

De hogere temperaturen leidden onder meer tot een groot verlies van ijs­glet­sjers, met name op Antarctica, en een zeespiegelstijging van gemiddeld 8,5 centimeter. Uit satellietbeelden blijkt dat de zeespiegel voor het achtste jaar op rij is gestegen.

De temperatuur van de oppervlakte van het zeewater is daarnaast naar recordhoogte gestegen, schrijft The Guardian.

Sinds 1980 is elk nieuw decennium warmer afgesloten dan de voorgaande periode van tien jaar. In de honderd jaar daarvoor nam de gemiddelde temperatuur ieder decennium met gemiddeld 0,07 graden toe.

Klimaatonderzoekers stellen dat direct actie ondernomen moet worden om de mondiale uitstoot te verminderen. Mocht de aarde binnen tientallen jaren met meer dan 1,5 graden opwarmen, dan heeft dat volgens hen catastrofale gevolgen. Dan worden gebieden "onleefbaar" en moeten miljarden mensen verhuizen.

In 2015 kwamen landen tot een overeenkomst om de opwarming van de aarde te beperken tot "ruim onder de 2 graden" en bij voorkeur niet meer dan 1,5 graden. Dit akkoord van Parijs heeft echter nog niet geleid tot de gehoopte verlaging van de uitstoot, aangezien landen onvoldoende ingrijpen.