Afgelopen maand juli was de derde heetste juli die wereldwijd geregistreerd is, blijkt uit gegevens van de Copernicus Klimaatveranderingsdienst van de Europese Unie. Alleen in 2016 en 2019 was het in juli warmer.

De temperatuurmetingen van de Copernicus Klimaatveranderingsdienst dateren terug naar halverwege de 19e eeuw. "Het is wereldwijd en in alle maanden steeds warmer geworden", aldus wetenschapper Freja Vamborg van Copernicus.

In de Amerikaanse staten New Mexico en Texas werden afgelopen maand hitterecords gebroken en in Bahrein werd de heetste juli sinds 1902 gemeten. In het noordpoolgebied werd vorige maand het laagste niveau aan zee-ijs gemeten in de maand juli sinds 1979.

De wereldwijde hitte wordt mede in verband gebracht door de bosbranden in Siberië in juni, Waarbij permafrost is ontdooit waardoor er veel koolstof is vrijgekomen.

Niet alleen Nederland zet zich de komende dagen schrap voor een hittegolf, ook in Frankrijk en België wordt het heet. In Italië zijn dit weekend in de Alpen sommige wegen afgesloten, omdat gletsjerijs mogelijk gaat smelten door de hoge temperaturen.