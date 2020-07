Door smeltend ijs in de Noordelijke IJszee kunnen veel ijsberen nog deze eeuw verdwijnen, stellen onderzoekers in een internationale studie die maandag gepubliceerd is in het vakblad Nature Climate Change.

Het is de eerste keer dat wetenschappers een voorspelling doen over het moment waarop en de manier waarop de dieren zullen verdwijnen. "Het is al enige tijd duidelijk dat ijsberen zullen lijden onder de klimaatverandering, maar het was nog niet duidelijk wanneer we een afname in hun overlevingskansen en voorplanting konden verwachten", zegt bioloog Péter Molnár van de universiteit van Toronto.

Voor het onderzoek werden dertien van de negentien ijsbeersubpopulaties onderzocht. In totaal gaat het om zo'n 80 procent van de wereldwijde ijsberenpopulatie. De wetenschappers concluderen onder meer dat ijsberen door smeltend ijs vaker aan land moeten zijn, waardoor ze niet kunnen jagen.

Mogelijk zullen de ijsberen vanaf 2040 te maken krijgen met een verminderde voortplanting, waardoor het dier al op enkele leefplekken zal uitsterven. Waarschijnlijk zullen ze alleen bij de Queen Elizabeth-eilanden, ten noorden van Canada, ook na 2100 kunnen overleven. Ook als de uitstoot van broeikasgassen afneemt, zullen ijsberen zich vanaf 2080 mogelijk minder makkelijk voortplanten. Ook neemt de overlevingskans van de dieren af door onder meer uithongering.

WWF: 'Het is even slikken'

Het Wereld Natuur Fonds (WWF) reageert geschrokken op de conclusies van het onderzoek. "Het is even slikken, omdat wat we al langer vreesden nu wetenschappelijk nog preciezer is onderbouwd".

"Er zullen in de toekomst een stuk minder ijsberen dan nu zijn, omdat hun leefgebied, het zee-ijs, steeds verder smelt en ijsberen gedwongen worden om aan land te blijven, waar ze steeds langduriger moeten vasten en dan verhongeren. IJsberen hebben ijs keihard nodig om op prooidieren zoals robben te kunnen jagen", zegt Gert Polet van WWF-NL, de Nederlandse afdeling van het Wereld Natuur Fonds.

Op dit moment zijn er naar schatting wereldwijd nog zo'n 26.000 ijsberen. De dieren zijn afhankelijk van ijsblokken om te kunnen jagen voor voedsel.