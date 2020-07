Wil je als consument je energiegebruik en uitstoot terugdringen? Een van de grootste stappen is je wasgoed weer ouderwets aan de waslijn of het droogrek hangen. Dat scheelt op jaarbasis gemiddeld 10 procent op het stroomgebruik.

De cijfers zijn afkomstig van energie-expert Martien Visser. Hij is lector energietransitie aan de Hanzehogeschool en werkzaam voor de Gasunie en instituut Clingendael. Visser duikt met enige regelmaat in de Nederlandse energiestatistieken, en ontdekte zo dat alle wasdrogers van Nederland bij elkaar verantwoordelijk zijn voor een jaarlijkse uitstoot van een half miljoen ton CO2.



Dat komt overeen met ruim 1 procent van het totale stroomgebruik in Nederland. Aangezien ook industrie en transport veel elektriciteit gebruiken, ligt het aandeel binnen huishoudens hoger: wasdrogers zijn daar verantwoordelijk voor zo'n 6 procent van het totale jaarlijkse stroomgebruik.



Omdat volgens CBS-cijfers zo'n 60 procent van de huishoudens een wasdroger heeft, gaat het voor drogerbezitters om circa 10 procent van het totale stroomgebruik, aannemend dat het verdere stroomgebruik tussen de twee groepen gelijk is.

Visser vertelt aan NU.nl dat het totale energiegebruik van de witgoedcategorieën elkaar niet zo veel ontloopt. Wasdrogers gebruiken net iets meer stroom dan wasmachines, die uitkomen op 5 procent van het totale stroomgebruik van huishoudens - met als belangrijk verschil dat bijna alle huizen er een hebben.

Per apparaat gebruikt een wasdroger bijna twee keer zo veel energie als een wasmachine, waarbij je volgens Visser dan ook weer moet meewegen dat er relatief zuinige en onzuinige drogers zijn.

De was kun je aan de lijn hangen, maar de vaat niet

Ook vaatwassers gebruiken bij elkaar opgeteld zo'n 5 procent van alle huishoudelijke elektriciteit, overeenkomend met ruim een procent van de totale Nederlandse stroomproductie.



Maar of je klimaatbewuster bent zonder vaatwasser, hangt af van je stijl van afwassen: "Bij de afwas ligt het iets ingewikkelder, omdat het alternatief niet is om de vaat aan waslijn te hangen, waarna de natuur haar werk doet."



"Een handwas vergt ook warm water, en als je dat met de lopende kraan doet, kan het energiegebruik van een handwas groter zijn dan van een zuinige vaatwasser."

Oude apparaten inruilen scheelt de helft

Daardoor is volgens Visser de wasdroger de meest vermijdbare grote stroomgebruiker. "Water verdampen kost heel veel energie - en dus heel veel elektriciteit als je het met een wasdroger doet. Er is echter een aloud alternatief voorhanden, waarbij je het gewoon laat doen door de buitenlucht."



Voor wie daar echt niet aan wil, kan het de moeite lonen om een oude droger in te ruilen voor een nieuwer, energiezuiniger exemplaar. "Dat scheelt al de helft van het stroomgebruik", aldus Visser.