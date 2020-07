De wereldwijde temperatuur kan in de komende vijf jaar al 1,5 graden boven het pre-industriële niveau uitkomen, blijkt donderdag uit een klimaatrapport van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO), het klimaat- en weerbureau van de Verenigde Naties (VN).

Dat betekent niet dat de globale temperatuurstijging al structureel boven de 1,5 graden uitkomt. Klimaatexperts van de WMO achten de kans 20 procent dat de gemiddelde jaartemperatuur tussen 2020 en 2024 deze drempel overschrijdt. De kans is 70 procent dat dit tijdens één of meerdere maanden in die periode gebeurt.

Volgens de WMO is het in elk geval waarschijnlijk dat de temperatuur op aarde de komende vijf jaar zeker 1 graad hoger zal zijn dan het gemiddelde in de periode van 1850 tot 1900. Het duurt waarschijnlijk nog minstens tien jaar voordat de wereld structureel 1,5 graden warmer is geworden.

Bijna alle landen van de wereld spraken tijdens de VN-klimaattop in Parijs in 2015 af dat de opwarming van de aarde beperkt moet blijven tot onder de 2 graden en het liefst tot maximaal 1,5 graden.

Meer stormen in Europa, Australië nog droger

Het rapport laat volgens de WMO zien dat de opwarming van de aarde doorzet en dat het een "enorme uitdaging" wordt om de klimaatdoelen van Parijs te halen.

Heel de wereld gaat de komende vijf jaar iets van klimaatverandering merken, schrijven de wetenschappers. Het zuiden van Afrika en Australië zullen nog droger zijn dan normaal, terwijl de Sahel, een gebied in West-Afrika, natter zal zijn dan voorheen.

Europa kan rekenen op meer stormen en het noordelijke gedeelte van de Atlantische Oceaan wordt winderiger.

CO2-probleem niet opgelost door coronacrisis

De WMO benadrukt dat de lagere wereldwijde CO2-uitstoot tijdens de coronacrisis geen vervanging is voor een langdurig duurzaam klimaatbeleid. Omdat CO2 zeer lang in de atmosfeer blijft hangen, zal de totale hoeveelheid van het broeikasgas dit jaar niet afnemen.

De toename van broeikasgassen in de lucht zorgt ervoor dat de temperatuur op aarde stijgt. Dit wordt ook wel het broeikaseffect genoemd.