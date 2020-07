In de Zuidelijke Kalkalpen heeft een gletsjer bij de Italiaanse stad Trente plots een roze kleur gekregen. Glaciologen van de Italiaanse wetenschappelijke onderzoeksraad denken de oorzaak te hebben gevonden: een algensoort die in het ijs leeft en toeneemt door de hogere temperaturen.

De algen komen ook voor op de Groenlandse ijskap en horen dus op gletsjerijs te leven. Maar ze hebben ook smeltwater en lucht nodig. Door het opwarmen van de sneeuwvelden en gletsjers in Italië vindt grootschaliger afsmelting plaats en is er dus meer bros, waterig ijs, waar de algen dieper in kunnen doordringen.

De bewuste soort - Ancylonema nordenskioeldii - heeft zelf een rode kleur. Gemengd met de witte kleur van de sneeuw geeft het een roze gloed aan de Italiaanse bergmassieven.

De Italiaanse Francesca Ferrari fotografeerde de roze sneeuw bij de Presena gletsjer. (Foto's: Francesca Ferrari)

Gletsjers donkerder door klimaatverandering

Die roze kleur verandert niet alleen de ervaring van bergwandelaars in het gebied, het kan ook de afsmelting van het Italiaanse ijs versnellen.



Met verse sneeuw bedekte gletsjers reflecteren door hun felwitte kleur het grootste deel van de zomerzon terug naar de ruimte, zodat de zonnestralen het ijs niet kunnen opwarmen. Als het ijs een donkerdere kleur krijgt, wordt een groter deel van de zonnestralen geabsorbeerd en omgezet in warmte.



Via dit zogeheten albedo-effect kan ijssmelt zichzelf versnellen, omdat ook een toename van smeltwater het ijs een donkerdere kleur geeft.



Daarnaast verzamelen de stofdeeltjes die in afgesmolten ijslagen opgesloten zaten aan het ijsoppervlak. Sommige gebergtegletsjers worden hierdoor aan het oppervlak bijna zwart van kleur, waardoor ze steeds gevoeliger worden voor de zomerzon en in een neerwaartse spiraal belanden die kan leiden tot hun volledige afsmelting.