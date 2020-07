Een van de meest wonderlijke vlinders in Nederland is het gentiaanblauwtje. Het aantal gaat net als veel andere vlindersoorten achteruit door de combinatie van stikstofvervuiling en klimaatverandering. Maar experts hopen een antwoord te hebben.

Waar wilde bijensoorten vaak afhankelijk zijn van specifieke wilde bloemen, gaat dat voor vlinders nog een stap verder. Zij hebben niet alleen nectarrijke bloemen nodig, maar hebben ook een voorkeur voor specifieke plantensoorten om hun eitjes op te leggen, de zogeheten waardplanten.



Sommige vlinders, zoals de koolwitjes, zijn daarin niet heel kieskeurig. Andere vlinders zijn juist wel selectief, maar hebben het geluk dat hun waardplant heel algemeen voorkomt. Zo hebben de dagpauwoog en atalanta de brandnetel als waardplant. Dat zijn dan ook vlinders die we nog relatief veel zien.

Rups gentiaanblauwtje wordt grootgebracht door mieren

Een zeldzamere soort is het gentiaanblauwtje. Die is niet alleen afhankelijk van een waardplant, maar ook van de aanwezigheid van een specifieke mierensoort, de waardmier. Na de paring legt het vrouwtje van deze kleine dagvlinder een eitje op een bloemknop van de klokjesgentiaan, een donkerblauwe bloem die voorkomt op heidevelden.

“Eens zagen Nederlandse hooilanden, heidevelden en moerassen blauw van de klokjesgentianen, en dus ook van de gentiaanblauwtjes”

De rups eet een aantal dagen van de bloem en laat zich dan op de grond vallen. Daar wacht de rups vervolgens geduldig tot die wordt gevonden door een bos- of een moerassteekmier. De rups verleidt de mier met geurstoffen om meegenomen te worden naar het ondergrondse mierennest, waar die zich voedt met meegebrachte prooien en zelfs met mierenlarven.



Pas een zomer later verpopt de rups zich in het mierennest tot vlinder. Die moet dan snel naar het daglicht kruipen omdat de mieren de vermomming eindelijk doorhebben en de vlinder aanvallen. Als je een gentiaanblauwtje ziet vliegen, heeft die dus al een heel avontuurlijk leven achter zich. De kans dat je er een ziet wordt alleen steeds kleiner, vertellen experts aan NU.nl.

Bloeiende kruiden worden verdrongen door gras

Dat is ten eerste omdat de waardplant sterk achteruit gaat. Ooit zagen Nederlandse hooilanden, heidevelden en moerassen blauw van de klokjesgentianen en dus ook van de gentiaanblauwtjes. Maar net als veel andere bloeiende kruiden staat ook deze waardplant zwaar onder druk door stikstofvervuiling, vertelt plantecoloog Juul Limpens van Wageningen Universiteit.



"Door de vermesting van de bodem wordt de klokjesgentiaan verdrongen door snelgroeiende grassoorten. Daardoor valt er bijvoorbeeld te weinig licht op de bodem om gentiaanzaden te laten kiemen."



Een andere effect van ammoniak is dat het bodems zuurder maakt. Dat is volgens Limpens probleem twee voor de klokjesgentiaan. "De klokjesgentiaan kan in tegenstelling tot andere bedreigde kruiden relatief goed tegen een zure omgeving. Maar sommige natuurgebieden worden inmiddels zo zuur, dat ook klokjesgentianen er om die reden niet meer kunnen leven."

De stikstofproblemen worden vervolgens verergerd door klimaatverandering, zegt onderzoeker Michiel Wallis de Vries van de Vlinderstichting. Veel natuurgebieden drogen uit, waardoor de ammoniakconcentraties er hoger oplopen.



"We zijn bijna vergeten dat die gentianen vroeger ook op hoge delen van heidevelden groeiden. Maar die droge delen zijn nu ongeschikt geworden door een combinatie van vergrassing en verzuring."

Het valt de onderzoekers op dat de Nederlandse zomers in recente jaren grilliger worden, waarbij zowel zeer droge als zeer natte zomers toenemen.

Natte en droge toevluchtsoorden in het landschap

De recente droge jaren in Nederland hebben dan ook geleid tot verdere achteruitgang van allerlei bedreigde vlindersoorten die bij heidevelden horen. Deze vlinders hebben allemaal hun eigen voorkeuren voor bloemen, waardplanten en zelfs mierensoorten.

Nu zeldzame soorten zich steeds meer in de laagste vochtigste delen concentreren, worden ze ook gevoeliger voor het omgekeerde fenomeen: stortregens. Daardoor kunnen nesten bijvoorbeeld overstromen.



Er is veel onderzoek nodig om alle klimaatgevolgen in kaart te brengen, zegt Wallis de Vries. Maar de onderzoekers denken dat er in elk geval voor het gentiaanblauwtje een praktische oplossing bestaat: meer overgangen van nat naar droog in het landschap, liefst op een kleine schaal, zo schreven ze onlangs in een rapport. Met wat extra reliëf kan er zowel in natte als droge zomers een geschikt leefgebied overblijven voor de waardplanten en waardmieren en daarmee ook voor het blauwe vlindertje.