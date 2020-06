Shell is de belofte om een ernstig met olie vervuild gebied in Nigeria schoon te maken, nog altijd niet nagekomen. Dat concluderen milieuorganisaties en Amnesty International donderdag in een onderzoeksrapport. Twaalf jaar na grote lekkages in de Nigerdelta zou 11 procent van de regio zijn aangepakt, terwijl geen enkel gebied op dit moment vrij is van vervuiling.

Dat schrijven de Nigeriaanse Environmental Rights Action (ERA), mensenrechtenorganisatie Amnesty International en milieuorganisaties Milieudefensie en Friends of the Earth in het rapport 'No clean-up, no justice'.

In 2008 en 2009 raakte het gebied van de Nigeriaanse Bodo-gemeenschap ernstig verontreinigd. De Verenigde Naties concludeerden in 2011 dat het drinkwater vervuild is geraakt met kankerverwekkende stoffen, tot negenhonderd keer de toegestane waarde.

Er zou nog steeds dagelijks olie op het land en in de rivieren lekken, waardoor sprake is van een van de grootste olierampen ter wereld. Het opruimen van de schade werd negen jaar geleden geschat op 1 miljard euro.

Olieconcern Shell erkende verantwoordelijk te zijn voor de lekkages in het Bodo-gebied en trof een schikking van 55 miljoen pond (ruim 61 miljoen euro) met de lokale gemeenschap. Onderdeel van de schikking was dat Shell het gebied zou schoonmaken, maar de lokale bevolking zou er geen vertrouwen meer in hebben dat dat gebeurt, schrijft de ERA.

Lokale bevolking verloor vis- en landbouwgebied

In het vervuilde gebied wonen ongeveer 33 miljoen mensen, die door de olieramp veel vis- en landbouwgebied zijn verloren. Amnesty en de milieuorganisaties eisen dat de lokale bevolking gecompenseerd wordt omdat het opruimen van hun gebied te lang duurt.

Oliebedrijven zouden momenteel alleen plannen hebben ontwikkeld om 5 procent van het gebied op te schonen.

Shell moet zich later dit jaar meermaals verantwoorden bij de rechter voor zaken rondom olievervuiling en mogelijke klimaatschade. Deze maand volgt een zitting omtrent geweld tegen de Nigeriaanse Ogoni-gemeenschap, terwijl later dit jaar een hoger beroep volgt in de zaak van vier Nigeriaanse boeren en milieuorganisatie Milieudefensie tegen Shell.

De boeren stellen dat Shell hun gebied ernstig heeft vervuild, mede doordat het olieconcern de leidingen niet goed zou hebben onderhouden en te laat heeft vervangen.