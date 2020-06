In Brazilië werd vorig jaar ruim 10.000 vierkante kilometer aan bomen gekapt in de Amazone. Het is het grootste aantal vierkante kilometer dat werd gekapt in het Braziliaanse regenwoud sinds 2008.

Het aantal vierkante kilometer bomen dat werd gekapt is groter dan het INPE, het Braziliaanse agentschap voor ruimteonderzoek, eerder meldde en is ruim 34 procent meer dan een jaar eerder.

Het INPE stelt ieder jaar de data bij op basis van nieuwe gegevens. Eerder werd gerapporteerd dat er 9.762 vierkante kilometer zou zijn gekapt. Ook dat getal was al hoger dan alle jaren daarvoor. Ieder jaar kijkt het agentschap naar de periode tussen augustus en juli.

De ontbossing had plaats in het eerste jaar van het presidentschap van Jaïr Bolsonaro, die pleit voor meer privatisering in het Braziliaanse regenwoud om de economie te stimuleren.

Het land werd vorig jaar, mede door de ontbossing, hard getroffen door bosbranden in de Amazone. De zon was in de grootste stad van het land, São Paulo, dagenlang nauwelijks te zien door de rook die over de stad trok.

Bolsonaro maakt weg vrij voor illegale boomkap

Milieuorganisaties en onderzoekers geven Bolsonaro de schuld. Volgens hen kijkt de president weg van de illegale boomkap en staat het bedrijven toe om grote boerderijen te starten ten koste van het regenwoud.

Na internationale kritiek zag Bolsonaro zich vorig jaar genoodzaakt het leger in te zetten om de ontbossing tegen te gaan en de bosbranden aan te pakken. Ook in mei van dit jaar besloot hij per decreet het leger in te zetten. Dit besluit verloopt 10 juni, maar verwacht wordt dat hij het met nog eens twee maanden zal verlengen. Vooralsnog heeft het inzetten van het leger nog geen effect gehad: tussen januari en april dit jaar is er volgens het INPE ruim 55 procent meer bos gekapt dan in 2019.

De Amazone ligt verspreid over negen Zuid-Amerikaanse landen: Brazilië, Peru, Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Guyana, Suriname en Frans-Guyana. Ruim 60 procent van het regenwoud ligt in Brazilië.