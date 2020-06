De verbleking van het koraal in het Great Barrier Reef langs de noordoostelijke kust van Australië heeft in maart een negatief record gevestigd: nog niet eerder verbleekte er in korte tijd zo veel koraal, melden onderzoekers.

Geheel onverwacht kwam het negatieve nieuws niet: Australië vreesde al voor verbleking van het koraal, omdat februari 2020 de allerwarmste maand in het land was sinds de metingen begonnen in 1900, schrijft persbureau Reuters.

Daardoor was de temperatuur van het water ook 2 tot 3 graden Celsius warmer dan normaal. De overheidsinstantie die het rif overziet, sprak in februari al van "verontrustende tekenen".

Het gaat om de derde verbleking van het koraal in krap vijf jaar tijd. Eerder kreeg het Great Barrier Reef in 2016 en 2017 harde klappen, maar de schade was toen lang niet zo groot als in maart. Bij verbleking vindt kleurverlies van het rif plaats doordat algen op het koraal afsterven.

'Great Barrier Reef van vijf jaar geleden zien we nooit meer terug'

"Dit keer bleef geen enkele plek van het rif gespaard. Overal warmde het flink op", aldus onderzoeker Terry Hughes in gesprek met Reuters. Hij verwacht dat het rif zich nooit zal herstellen en dat het beeld van het rif van vijf jaar terug nooit zal nooit terugkeren.

Als de opwarming van de aarde en daarmee de verbleking doorzetten, wordt het Great Barrier Reef vernietigd, voorspelt de onderzoeker.

Het Great Barrier Reef staat sinds 1981 op de Werelderfgoedlijst van UNESCO en strekt zich uit over ongeveer 350.000 vierkante kilometer.