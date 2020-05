De zomer van 2018 was de droogste Nederlandse zomer ooit gemeten. Aanvankelijk waren wetenschappers terughoudend om die droogte te linken aan klimaatverandering, maar een dinsdag gepubliceerde KNMI-studie ziet toch een verband, specifiek voor Oost-Nederland, dat op de toekomst vooruit loopt.

Over die toekomst zijn klimaatmodellen behoorlijk helder: in onze winters krijgen we meer westenwind en meer regen, terwijl Nederland in de zomers juist vaker te maken zal krijgen met droogten.



Die toekomstige droogten hebben twee oorzaken: toegenomen verdamping als direct gevolg van de oplopende temperaturen, en waarschijnlijk ook langere aaneengesloten perioden zonder neerslag. Dat zal het gevolg zijn van een toename van zomerse hogedrukgebieden boven de Noordzee.

Verdamping wel toegenomen, maar zomerneerslag grillig

Zo ver zijn we nu nog niet. De Nederlandse winters zijn weliswaar meetbaar natter en zachter geworden, en onze zomers ook een stuk warmer, maar met de zomerneerslag is het nog een grillig verhaal. Vrij letterlijk, omdat zomerse stortbuien óók toenemen.

Daarom was het KNMI in 2018 terughoudend om de recorddroge zomer te verbinden aan de mondiale opwarming. "Deze droogte is niet met klimaatverandering in verband te brengen. In de toekomst wordt de kans op droogte wél groter", zo vatte het weerinstituut de hoofdzaken twee jaar terug samen.

Wel werd samen met de Universiteit Utrecht een nader onderzoek gestart, waar dinsdag de resultaten van zijn gepubliceerd. Die bevestigen dat de kans op extreme droogten door klimaatverandering toeneemt, maar niet alleen in de toekomst. Uit het bestuderen van meetgegevens van de afgelopen decennia blijkt dat ook het twee jaar oude droogterecord al met de opwarming in verband te brengen was - zij het alleen regionaal: in de oostelijke helft van Nederland, ook het gebied dat in 2018 het zwaarst getroffen werd.

"We brengen met dit nieuwe onderzoek een nuancering aan door meer in detail naar de regionale klimaattrends van Nederland te kijken", vertelt hoofdonderzoeker Sjoukje Philip aan NU.nl. "In het binnenland zien we nu wél een trend naar meer droogte. Die is niet gedreven door veranderende neerslag, maar door de stijgende temperatuur en dus toegenomen verdamping."





Lastige factoren: onverklaarde kustregen en te snelle opwarming

De nieuwe conclusie luidt dan ook: in het binnenland komen extreme droogten zoals in 2018 nu vaker voor dan halverwege de vorige eeuw. In de kustregio's is dit niet het geval. Daar is de netto hoeveelheid zomerregen juist iets toegenomen. Dat is geen gevolg van de mondiale opwarming, maar wel een factor die de extra verdamping lokaal heeft gecompenseerd. Het droogtebevorderende effect van klimaatverandering is in West-Nederland daarom (nog) niet zichtbaar, terwijl dit in het binnenland wel zo is.

Een andere reden waarom het lastig is weersextremen in Nederland te verbinden aan de mondiale klimaatverandering is dat de opwarming in ons land snel verloopt. Niet alleen sneller dan wereldgemiddeld, maar ook sneller dan de modellen verwachtten. Dat gebeurt met name tijdens zomerse hittegolven, die in Nederland al zo'n drie graden warmer zijn geworden. Ook in dat opzicht loopt Nederland dus gedeeltelijk op de toekomst vooruit.



Die toekomst is ook dit jaar weer opvallend actueel. Amper twee jaar na de droogste zomer ooit, is het aan het begin van de nieuwe meteorologische zomer nog een stuk droger dan in 2018.