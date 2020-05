Het is mei, en we zitten nog steeds relatief veel thuis. Voor het milieu levert het voordelen op: minder wegverkeer is minder uitstoot, en dus bijvoorbeeld ook (iets) betere luchtkwaliteit. Maar hoe zit het eigenlijk met ons energiegebruik in huis? Ook dat hoeft in deze periode niet de spuigaten uit te lopen, legt een expert uit.

Mensen met zonnepanelen kunnen in deze recordzonnige lente praktisch achterover leunen - die hebben tezamen dit jaar al meerdere productierecords gebroken, en met een stuk of acht panelen ben je al gauw een netto stroomleverancier, waarbij je dus meer opwekt dan je (per etmaal) gebruikt.

“Wees bewust met online aanschaffen van spullen. De helft daarvan wordt teruggestuurd en levert dus veel onnodig transport op.” Professor Andy van den Dobbelsteen

Toch is in deze tijd van het jaar de voornaamste winst te pakken - voor het milieu en je energierekening - in het beperken van het stroomgebruik, zegt professor Andy van den Dobbelsteen van de TU Delft, expert op het gebied van duurzaamheid in de gebouwde omgeving.

Simpelste tip: "Zorg dat je apparaten die je niet gebruikt ook daadwerkelijk uitzet. Computers en tv's bijvoorbeeld."

“Schaf zo snel mogelijk zonnepanelen aan. Geen betere investering van je spaar- of goedkope leengeld.” Andy van den Dobbelsteen

Dat de milieuwinst in elektrische apparatuur zit, komt omdat een andere grote energieslurper op dit moment op een laag pitje staat: ons gasgebruik. Het merendeel van de Nederlandse woningen wordt nu nog met aardgas verwarmd, maar dat energiegebruik is volgens Van den Dobbelsteen sterk seizoensgebonden.

"Gas gebruiken we nu vooral om op te koken en voor warm tapwater. Al zijn de nachten nog koud, je kunt inmiddels, als je daar een beetje slim op inspeelt, al zonder verwarming. In deze ongekend zonnige lente warmen woningen overdag flink op. Veel van die warmte blijft hangen in de nacht. Als je een lage nachtstand hebt in de thermostaat, zou die zonnewarmte al genoeg moeten zijn."

Nu gasvrij verwarmen, straks aircoloos koelen

Het tijdstip van ventileren kan daarbij nog iets uitmaken. "Als je je huis nog wilt opwarmen is het openen van ramen in de middag vanzelfsprekend het beste moment. Maar in Nederland moeten we in het zomerhalfjaar steeds meer rekening houden met de omgekeerde situatie: een huis dat teveel opwarmt. En moeten we dus oppassen dat airconditioners niet de nieuwe stroomvreter worden."

Energiezuinig koelen is volgens Van den Dobbelsteen ook een kwestie van goed ontwerp. "Een goede zonwering aan de buitenkant van de ramen is helaas nog steeds niet standaard in het bouwbesluit." Daarnaast is goede isolatie zowel in de koude winters als in hete zomers van belang voor je comfort en energierekening - een tip voor alle mensen die, getuige de drukte bij bouwmarkten, van de coronaperiode gebruikmaken door te beginnen aan een uitgestelde verbouwing.

Zonnepanelen zijn de beste investering

Maar Van den Dobbelsteen kijkt met zijn klustip toch liever naar het huidige lenteweer: "Als je ze nog niet hebt, schaf dan zo snel mogelijk zonnepanelen aan. Geen betere investering van je spaar- of goedkope leengeld. Je haalt het er al binnen vijf jaar uit; vanaf dat moment ben je spekkoper."

Hij heeft tot slot nog een klein aandachtspunt voor wie milieubewust in quarantaine wil: als je zelf de weg niet op gaat, betekent dat niet dat je anderen niet op pad stuurt. "Wees dus een beetje bewust met het online aanschaffen van spullen. De helft daarvan wordt teruggestuurd en levert dus veel onnodig transport op. En als je lokaal koopt, steun je ook de ondernemers die het nu het zwaarst hebben!"