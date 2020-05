Als de aarde de komende vijftig jaar in het huidige tempo blijft opwarmen, komen in het somberste scenario zo'n drie miljard mensen in de problemen: hun leefgebied is dan in 2070 te warm om er te kunnen leven, concluderen onderzoekers in het wetenschappelijke tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences.

Iedere graad die de aarde verder opwarmt, heeft volgens de wetenschappers gevolgen voor een miljard mensen. Zij moeten dan koelere gebieden opzoeken of zich aanpassen aan de extreme hitte, al is de laatstgenoemde optie niet voor iedereen mogelijk, aldus de onderzoekers.

Overigens is niet duidelijk in welk tempo de aarde zal opwarmen: voorspellingen voor de toekomst lopen uiteen van 1,5 tot 5 graden Celsius tot het einde van deze eeuw. Wetenschappers kunnen geen zeker beeld schetsen, doordat de opwarming deels afhankelijk is van menselijke factoren, zoals de uitstoot van bedrijven.

Gemiddelde temperatuur van 29 graden in sommige gebieden

De gemiddelde jaartemperatuur zou in sommige gebieden op 29 graden komen te liggen, schrijft The Guardian. Dat komt overeen met de gemiddelde temperatuur op de heetste plekken in de Sahara, maar in de toekomst zouden ook delen van Australië, India, Nigeria, Pakistan, Indonesië en Soedan dit kunnen ervaren.

Ter vergelijking: in grote delen van de wereld ligt de gemiddelde temperatuur tussen de 11 en 15 graden, terwijl diverse gebieden in Zuid-Azië een gemiddelde temperatuur van 20 tot 25 graden hebben.

Tim Kohler, archeoloog en deel van het onderzoeksteam, benadrukt dat het team het allerslechtste scenario beschrijft, dat alleen plaats zal vinden als er geen actie wordt ondernomen. Desondanks werden bevindingen van het team als "schokkend" ervaren, aldus The Guardian.