Door het zonovergoten weer met een stevige oostenwind is de opwekking van groene stroom dinsdagmiddag opgelopen tot bijna 10 miljard watt – een absoluut productierecord. Naar schatting twee derde van de Nederlandse elektriciteit werd geleverd door zonnepanelen en windmolens.

Sinds halverwege maart heeft Nederland te maken met uitzonderlijk droog en zonnig weer. Daarmee volgen de productierecords voor zonnepanelen elkaar in hoog tempo op. Er schijnt ongeveer twee keer zo veel zon als in dezelfde periode vorig jaar. Daarnaast liggen er in Nederland bijna 50 procent meer zonnepanelen.



Deze week krijgt de productie van groene stroom nog een stevige impuls door een andere weersomstandigheid: een aanhoudende oostenwind, boven heel Nederland vandaag oplopend tot windkracht 5.



Die twee factoren bij elkaar opgeteld brengen dinsdag een uitzonderlijke productie van duurzame elektriciteit - in de middag oplopend tot een record van ongeveer 9,5 gigawatt, zo tonen de actuele gegevens van Energieopwek.nl.

Energie-expert Martien Visser vertelt aan NU.nl dat hij inschat dat dinsdagmiddag 66 procent van ons stroomgebruik afkomstig was van zon en wind. "Dat is uitzonderlijk veel voor een doordeweekse dag. Normaal gesproken wordt het record voor het aandeel duurzame energie gevestigd in het weekend of op een vrije dag, als het energiegebruik wat lager is."

Door coronacrisis en import zakt fossiele stroom naar laagterecord

Visser, lector energietransitie aan de Hanzehogeschool Groningen en werkzaam voor Clingendael en de Gasunie, rekende eerder uit dat het stroomgebruik als gevolg van de coronacrisis in Nederland momenteel ongeveer 10 procent lager ligt.

Ook maandag werd in Nederland een groene stroomrecord gevestigd, dat dinsdag direct gebroken is. Visser: "We haalden maandag in Nederland bijna 50 procent duurzame energie. Omdat er die dag ook relatief veel stroom werd geïmporteerd, lag onze eigen elektriciteitsproductie uit fossiele energie - dus steenkool en aardgas - op slechts 25 procent. Dat is nog nooit zo laag geweest."