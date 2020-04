Het ijs op Groenland smelt nog sneller dan wetenschappers op basis van eerdere conclusies over 2019 al vreesden. Eerder was al berekend dat er in dat jaar meer ijs in zee verdween dan in eerdere jaren. Maar nu is gebleken dat het water ook een langere periode met een ongebruikelijk hoge druk in zee is gespoten.

Normaal wordt die hoge druk slechts 28 van de 92 zomerdagen op Groenland geconstateerd. Maar in 2019 ging het om 63 dagen, meldt The Guardian. Dit is één keer eerder gebeurd, in 2012 toen ook een recordhoeveelheid ijs smolt.

Met deze nieuwe variabele hadden wetenschappers geen rekening gehouden in hun toch al zwarte scenario's over de toekomst van Groenland en het smelten van de ijskappen in de komende jaren.

Als deze omstandigheden de komende jaren hetzelfde blijven, zal de zeespiegel naar verwachting nog harder stijgen dan nu al voorspeld.

Meer ijsoppervlak vertoonde smeltmomenten in 2019

De gegevens werden deze week gepubliceerd door wetenschappers van de Universiteit van Luik die de verzamelde data nauwgezet tegen het licht hebben gehouden.

Zij ontdekten ook dat 96 procent van het ijsoppervlak van Groenland enig moment in 2019 aan het smelten is geweest. Tussen 1981 en 2010 was dit gemiddeld slechts 64 procent van het ijsoppervlak.

De cijfers matchen met de somberste VN-voorspellingen

De eerdere cijfers kwamen al overeen met de somberste voorspellingen van het VN-klimaatpanel. Als gevolg van de versneld smeltende kappen zal de zeespiegel verder en sneller stijgen dan verwacht. Het kan, als er niet wordt ingegrepen, zelfs gaan om tientallen centimeters.

Hierdoor zullen vermoedelijk aan het eind van deze eeuw meer dan 400 miljoen mensen in kustgebied getroffen worden door overstromingen.