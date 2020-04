Nederlandse zonnepanelen wekken de afgelopen dagen recordhoeveelheden elektriciteit op. Zaterdagmiddag steeg de piekproductie tot bijna 5 miljard watt en was zo'n 40 procent van de elektriciteit in Nederland afkomstig van de zon. Dat dit aandeel zo groot is, komt mede doordat we door de coronacrisis iets minder elektriciteit gebruiken.

Sinds de coronamaatregelen van kracht zijn, heeft Nederland vrijwel uitsluitend heldere hemels. Hoewel de lentezon nog relatief laag staat, heeft dat deze maand al tot meerdere productierecords geleid.

Zondag 5 april werd een productiepiek van 4,96 miljard watt bereikt. Zaterdag bleef de piekproductie daar nipt onder: kort na 14.00 uur liep de productie op tot 4,94 miljard watt, zo tonen gegevens van Energieopwek.nl. Maar omdat de dag al bijna een half uur langer duurt dan een week geleden, is de totale productie van zonnestroom zaterdag groter.

Oorzaak: zonnig weer, snelle groei zonnepanelen én coronacrisis

Naast het zonnige weer speelt de explosieve groei van de capaciteit mee. Die is afgelopen jaar met 50 procent toegenomen, vertelt Martien Visser aan NU.nl. Hij is lector energietransitie aan de Hanzehogeschool Groningen en als energie-expert verbonden aan de Gasunie en Instituut Clingendael.

Visser schat in dat het gebruik van elektriciteit in Nederland als gevolg van de coronamaatregelen in de afgelopen weken met zo'n 10 procent is gedaald. "Dat blijft lastig om precies te beoordelen. Data van stroomgebruik zijn onvolledig en er zijn altijd variaties tussen jaren en seizoenen."

Omdat de stroomnetten van landen verbonden zijn, betekent het volgens Visser dat er "ergens in Noordwest-Europa" gas- of kolencentrales uitstaan of op een lager vermogen draaien.

De zonnepanelen leveren deze maand per etmaal tot nog toe gemiddeld 11 procent van onze stroombehoefte. Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar is dat ongeveer een verdubbeling, zegt Visser. "Ongeveer de helft van het productierecord danken we aan het zonnige weer, en de andere helft aan de snelle toename van het aantal zonnepanelen."

Productie van zonne-energie zal in juni nog fors toenemen

Het duurde vorig jaar tot de maand juni tot zonne-energie voor het eerst per etmaal 10 procent van de Nederlandse elektriciteitsbehoefte leverde, zoals onderstaande grafiek laat zien. Dit jaar wordt in de maand juni - als de zon het hoogst staat - een nog aanzienlijk grotere productie verwacht.

De dagopbrengst van Nederlandse zonnepanelen van 2014 tot en met 10 april 2020 (het nieuwe dagrecord staat er net niet op). Naast seizoensvariatie is een sterke groei van jaar tot jaar te zien. Grafiek door Martien Visser op basis van gegevens van Energieopwek.nl.

