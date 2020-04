De coronacrisis leidt tot een stagnatie van duurzame projecten. Toch zijn er veel redenen om door te gaan met de energietransitie.

Olof van der Gaag, directeur van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), ziet bij twee van de drie ondernemers in de duurzame energiesector projecten stilvallen door de coronacrisis.

"Duurzame investeringen zijn voor veel mensen nu geen prioriteit. Bestellingen worden stopgezet, omdat mensen het niet aandurven", vertelt hij aan NU.nl. Toch is het mogelijk om veilig te werken met afstand tussen werknemers en andere betrokkenen, aldus de NVDE-directeur.

Dat is ook de insteek van het protocol Samen veilig doorwerken voor de bouw- en technieksector, dat sinds 27 maart van kracht is. De overheid stelde daarvoor richtlijnen op, zodat tijdens de coronacrisis veilig doorgewerkt kan worden en projecten niet stil komen te liggen.

'Vergeet de klimaatcrisis niet'

PureSolar, een bedrijf dat zonnepanelen verkoopt en installeert, heeft inmiddels een veilige werkwijze ontwikkeld. Zo rijden de installateurs niet meer samen in een busje naar de klant. Het werk kan alleen gedaan worden als de gezinsleden van de klant en de gezinsleden van de monteur symptoomvrij zijn en iedereen voldoende afstand houdt.

“We moeten door de acute crisis van de coronacrisis, de langzame crisis van de klimaatverandering niet vergeten.” Olof van der Gaag, NVDE

Van der Gaag is optimistisch: "Ik zie veel creativiteit ontstaan tijdens de coronacrisis. We hebben praktische oplossingen nodig." Zo zou de overheid volgens Van der Gaag de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE) met een jaar kunnen verlengen om de energietransitie in beweging te houden. "We moeten door de acute crisis van de coronacrisis de langzame crisis van de klimaatverandering niet vergeten", bepleit Van der Gaag.

Hij ziet ook de voordelen van juist nu investeren in duurzame energie: "Normaal gesproken is het een hele toestand om straat open te leggen voor de aanleg van een warmtenet. En voor het transport van windmolens moet je een hele snelweg afzetten. Omdat het nu veel rustiger is op de weg, geven deze activiteiten minder overlast".

Levering Chinese zonnepanelen onzeker

Toch zijn er meer obstakels door de coronacrisis, zegt Van der Gaag. De materialen voor bijvoorbeeld zonnepanelen moeten uit China komen of uit andere delen van de wereld waar fabrieken grotendeels stilliggen.

"Groothandels hebben nu nog voorraden, maar over een of twee maanden verwachten we dat er te weinig materiaal beschikbaar is", aldus Van der Gaag. Volgens zonnepanelenbedrijf PureSolar is de voorraad bij groothandels nu al bijna op.

Zelf heeft het bedrijf na de eerste uitbraak in december al een grote bestelling gedaan. Nieuwe leveringen worden vanaf de tweede helft van april verwacht, maar het is onbekend of dat gaat lukken.

“Als je niet kunt investeren in duurzame energie, kun je kijken waar je energie kunt besparen.” Rob van der Rijt, Klimaatplein

Rob van der Rijt, oprichter van Klimaatplein, ziet ondanks de coronacrisis in de afgelopen weken geen terugval in de bezoekersaantallen op zijn website. Klimaatplein is een platform voor energiebewust ondernemen.

"Ondernemers zijn nog steeds op zoek naar duurzame oplossingen, maar het is moeilijk in te schatten of ze nu ook in actie komen voor verduurzaming."

Lampen uitdoen is gratis

Ondernemers die tijdens de coronacrisis hun omzet zien kelderen, kunnen er volgens Van der Rijt baat bij hebben om op energie te besparen. "Als je niet kunt investeren in duurzame energie, dan kun je kijken waar je energie kunt besparen."

Veel maatregelen voor energiebesparing zijn gratis en besparen ook geld. "Stap over op groene energie, doe de lampen van je magazijn uit en hou bij kou je winkeldeur dicht." Alleen al met die laatste maatregel kan een retailer volgens Van der Rijt 3.000 euro per jaar besparen.