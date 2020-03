Vliegen, vlees eten, langdurig douchen; voor wie wil proberen de persoonlijke klimaatvoetafdruk te verkleinen is het een bekend lijstje relatief vervuilende handelingen. Daar werd vorig jaar nog een populaire bezigheid aan toegevoegd: streamen. Het online afspelen van video's zou op jaarbasis evenveel CO2 uitstoten als heel Frankrijk en de impact van het kijken van een serie werd vergeleken met autorijden.

De conclusies waren afkomstig van een Franse denktank die in juli vorig jaar een rapport publiceerde over de klimaateffecten van online video's. Een half uur Netflix of YouTube kijken zou leiden tot een uitstoot van 1,6 kilo CO2, vergelijkbaar met 6,4 kilometer rijden in een gemiddelde benzine-auto.

Reden is dat niet alleen jouw computer stroom gebruikt, maar dat er ook grote servercomplexen moeten draaien voor alle video's die via internetverbindingen worden afgespeeld. Bij elkaar opgeteld zou het streamen van video's in 2018 zo'n 300 miljoen ton CO2 in de atmosfeer hebben gebracht.

Netflix kijken past niet in rijtje vliegen of vlees eten

De conclusies werden overgenomen door een groot aantal internationale media, zoals The Guardian. In Nederland berichtte onder andere RTL Nieuws erover, die het woord 'Netflixschaamte' introduceerde - het bankhangende equivalent van vliegschaamte.

Het goede nieuws: het blijkt behoorlijk mee te vallen met die klimaatimpact van series kijken. Sterker nog, als je het vergelijkt met vliegen of autorijden is de uitstoot van een avond online video's kijken praktisch verwaarloosbaar. Dat blijkt uit een analyse van klimaatexpertsite Carbon Brief.

“Vergeleken met vliegen of autorijden is de uitstoot van een avond online video’s kijken praktisch verwaarloosbaar.”



Energie-onderzoeker George Kamia van het Internationaal Energie Agentschap publiceerde een factcheck op de site en concludeert dat het Franse rapport op allerlei fronten rammelt. Zo wordt uitgegaan van een zes maal te hoge bitrate, de hoeveelheid informatie die per seconde wordt verstuurd.

Half uur serie kijken is even 'slecht' als 200 meter autorijden

Daarnaast wordt de snelle verbetering in energie-efficiëntie niet meegewogen. Zo wordt het energiegebruik van datacenters en proxyservers in het Franse rapport zeven tot achttien keer te hoog ingeschat.



Ook het energiegebruik van de verdere gegevensoverdracht tot aan de laptop wordt in het rapport volgens Kamia een factor zes tot zeventien overschat, terwijl het energiegebruik van de kijker zelf juist fors wordt onderschat, omdat er van wordt uitgegaan dat iedereen op mobiele telefoon of laptop kijkt, terwijl veel mensen video's streamen op grote tv-schermen die een veel hoger energiegebruik hebben.

“Een kopje thee zetten is nog klimaatbelastender dan streamen.”

Conclusie: het is geen goed rapport. En al met al is de klimaatimpact van Netflix en andere online videodiensten 25 tot 53 keer lager dan veel media hebben beweerd. Om het nog even om te rekenen: een half uur Netflix kijken is even vervuilend als 200 meter autorijden. Tenzij je het in Frankrijk doet, waar kernenergie de belangrijkste elektriciteitsbron is. Dan kun je de uitstoot vergelijken met 20 meter autorijden, rekent Kamia voor. Een kopje thee zetten is nog klimaatbelastender.