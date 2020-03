Wereldwijd kan de helft van de zandstranden over een eeuw verdwenen zijn als gevolg van klimaatverandering en de stijgende zeespiegel, blijkt uit Europees onderzoek dat maandag uitkomt in het vakblad Nature Climate Change. De Nederlandse kusten lijken het echter nog wel te redden tot 2100, mits Rijkswaterstaat doorgaat met het huidige kustonderhoud.

De onderzoekers hebben onder meer satellietbeelden van de afgelopen 35 jaar geanalyseerd en gekeken hoe de kustlijn is veranderd onder invloed van de mens en natuurlijke elementen. Ook bekeken ze wat de invloed van een zeestijging van maximaal 1 meter is.

Vooral Australië wordt hard getroffen, met bijna 12.000 kilometer aan zandstrand dat zal worden aangetast door erosie. Ook stranden in Canada, Chili, Mexico, China en de Verenigde Staten dreigen te verdwijnen. In landen als Gamba en Guinee-Bissau dreigt 60 procent van de zanderige kustlijn te verdwijnen als de huidige trend doorzet en er geen actie wordt ondernomen.

Zandstranden vormen een derde van alle kustlijnen ter wereld en dienen als natuurlijke bufferzone die de kustlijn beschermt tegen golven en hoog water. Hun functie als schokbreker wordt belangrijker als het aantal zware stormen toeneemt door klimaatverandering.

Nederlandse zandstranden worden goed onderhouden

Volgens Arjen Luijendijk, kustexpert bij het kennisinstituut Deltares en een van de onderzoekers achter het onderzoek, gaat het met de Nederlandse kustlijn goed dankzij een goed beleid van Rijkswaterstaat. "De Nederlandse kust wordt al decennialang goed gemonitord. Onze kust is onderhevig aan erosie en heeft de neiging zich terug te trekken als we niets doen. Maar jaarlijks wordt het strand aangevuld om onze veiligheid te garanderen. Als we dit beleid de komende tachtig jaar voortzetten, dan houden we ons strand."

"Buitenlandse stranden waar veel toeristen op afkomen worden goed onderhouden en hebben over het algemeen wat minder te vrezen voor de stijgende zeespiegel", zegt Luijendijk. "Voor dat soort stranden is vaak budget beschikbaar, dat hoort bij het businessmodel."

'De zandhonger neemt toe'

De socio-economische gevolgen kunnen volgens de onderzoekers groot zijn voor kustgebieden die afhankelijk zijn van het toerisme. Niet ieder land heeft immers dat geld beschikbaar om de kust te onderhouden, zegt Luijendijk. "Wij zitten aan de Noordzee en hebben zand voorhanden. Op andere plekken is dat zand niet voorradig en moet dus geïmporteerd worden. De zandhonger neemt toe. Zand is als grondstof schaars aan het worden, net als olie."

Ook in Europa ziet Luijendijk problemen opdoemen. "In Engeland wordt de oostkust niet onderhouden, de overheid trekt haar handen ervan af. Daar zie je lokale kustafkalving, waardoor wegen en huizen in zee verdwijnen. Ook in Frankrijk zie je langs de Middellandse Zeekust veel erosie, en dan vooral in de niet-bewoonde natuurgebieden."