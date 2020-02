's Nachts elektriciteit opwekken met zonnepanelen? Het klinkt te mooi om waar te zijn. Maar volgens twee Amerikaanse onderzoekers is het mogelijk. En zelfs met een behoorlijk rendement: onder een heldere sterrenhemel tot 25 procent van de dagopbrengst.

Onder zulke ideale omstandigheden zouden zonnepanelen 's nachts een vermogen van circa 50 watt per vierkante meter kunnen leveren, zo schrijven ze in een vakblad van de American Chemical Society. Het vereist wel omdenken. Nachtelijk restlicht is veel te zwak om elektriciteit uit op te wekken. De energie komt dan ook niet van de sterren en de maan, maar van de aarde zelf. En niet uit zichtbaar licht, maar uit infrarood licht (warmtestraling).



Hoe werkt een zonnepaneel eigenlijk? Gewone zonnepanelen gebruiken het zonlicht dat aan de bovenkant op het paneel valt. Deze elektromagnetische straling maakt elektronen los in de zogeheten fotovoltaïsche cellen. In een gewoon zonnepaneel kunnen deze elektronen maar één richting op stromen. Die elektrische stroompjes worden bij elkaar gevoegd en gaan als gelijkstroom naar de omvormer van een zonnepaneel. Aan de andere kant van die omvormer komt er wisselstroom uit, geschikt om te gebruiken of te leveren aan het net.

Straling gaat van 'aardepaneel' naar de ruimte

De nachtelijke zonnepanelen waar de onderzoekers van de universiteiten van Californië en Maryland een prototype van ontwikkelen, werken volgens een vergelijkbaar principe, maar dan andersom. De straling gaat van het paneel naar buiten. Die straling is het gevolg van het nachtelijke temperatuurverschil tussen het warme aardoppervlak (inclusief de panelen) en de koude, donkere hemel erboven.



In plaats van zichtbaar licht, gaat het om infrarood licht: elektromagnetische straling met een lagere frequentie. Er zijn andere materialen voor nodig en de gelijkstroom loopt precies in de andere richting, maar verder zouden de warmtestralingscellen die de onderzoekers in gedachten hebben vergelijkbaar functioneren. Omdat de zon er niets mee te maken heeft, kun je eigenlijk beter spreken van aardepanelen. De uitstraling van de aarde wordt immers afgetapt.



Er is wel een belangrijke overeenkomst. Omdat het nachtelijke temperatuurverschil doorgaans groter is bij een heldere hemel, werken deze panelen ook het best als het onbewolkt is. En dus zal het jaarlijkse rendement dus ook het hoogst zijn in droge (woestijn)gebieden.

Nachtelijke zonnepanelen zijn eigenlijk 'aardepanelen': ze gebruiken de nachtelijke warmteuitstraling van de aarde richting sterrenhemel. (Afbeelding: Tristan Deppe/Jeremy Munday)