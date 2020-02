Klimaatscepticus en hoogleraar Frits Böttcher kreeg in de jaren negentig ruim 1 miljoen gulden van 24 Nederlandse bedrijven, waaronder Shell, ING, de NAM en de ANWB. Met dat geld zaaide hij twijfel over klimaatverandering, schrijft de Volkskrant zaterdag.

De krant werkte voor het artikel samen met het Platform Authentieke Journalistiek en Follow the Money. Zij kregen inzage in het persoonlijk archief van Böttcher, dat sinds zijn overlijden in 2008 in het Noord-Hollands Archief ligt.

De geboren Rotterdammer was hoogleraar fysische scheikunde en een medeoprichter van de Club van Rome, een verbond van politici, topmannen uit het bedrijfsleven en wetenschappers. Daarnaast was hij fervent ontkenner van klimaatverandering.

Böttcher geloofde niet dat koolstofdioxide bijdroeg aan het broeikaseffect en richtte daarom het onderzoeksinstituut The Global Institute op. Hij schreef in een periode van ongeveer tien jaar diverse opiniestukken, artikelen en boeken. Zijn 24 sponsoren zouden hem in de jaren negentig voor meer dan 1 miljoen gulden hebben gesteund; die financiering zou door de top van de bedrijven zijn goedgekeurd.

Een aantal van de bedrijven, zoals de BOVAG, erkennen in gesprek met de Volkskrant dat zij Böttcher destijds steunden, maar zeggen dat zij het broeikaseffect tegenwoordig wel erkennen en dat ze proberen bij te dragen aan verbetering.

Andere bedrijven ontkennen hun financiële bijdrage of melden dat zij die niet kunnen bevestigen, omdat ze de desbetreffende documenten na al die jaren niet meer in handen hebben.