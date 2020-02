Windmolens zouden volgens twitterberichten relatief weinig energie opleveren als je de energie die het kost om zo'n windmolen te maken meerekent. NUcheckt concludeert dat uit onderzoek komt dat windmolens ongeveer twintig keer zoveel opleveren als dat ze kosten.

Oud-minister Ronald Plasterk twitterde op 18 februari onder meer dat windmolens afschuwelijk lelijk zijn en dat ze maar relatief weinig energie opleveren als je "alle aanmaakkosten meerekent".

Maar hoeveel levert een windmolen echt op als je naar energieproductie en CO2-besparing kijkt?

Drie Nederlandse windmolens bespaarden na een jaar CO2

De fabricage, de bouw en het onderhoud van windmolens kosten energie en veroorzaken CO2-uitstoot. Hier rekening mee houdend bekeken onderzoekers van de Universiteit Utrecht in 2015 wat drie windmolens in de gemeente Houten opleverden.

Op basis van eerder onderzoek schatten ze dat de productie en het onderhoud van deze windmolens verantwoordelijk is voor 6,9 kiloton CO2-uitstoot. Als een windmolen eenmaal draait, vermijdt die CO2-uitstoot. Doordat er gebruik wordt gemaakt van windenergie hoeft er minder energie uit fossiele brandstoffen worden opgewekt.

Voor het windpark in Houten geldt dat de windmolens hun 'levenscyclus' aan CO2-emissie in een jaar hadden terugverdiend. In 2014 leverden de drie windmolens in totaal 4,1 procent van de energie die in Houten, een gemeente met bijna 50.000 inwoners, wordt verbruikt.

Windmolen levert twintig keer meer energie op dan het kost

Ook internationaal wordt er onderzoek gedaan naar de milieuwinst die windmolens opleveren. De klimaatwerkgroep van de VN, het IPCC, publiceerde al in 2011 een analyse van twintig bestaande onderzoeken die probeerden de volledige CO2-uitstoot en energie die het kost om een windmolen te laten draaien in kaart te brengen.

Hieruit bleek dat het bij drie kwart van de windmolens minder dan negen maanden duurt voordat ze evenveel energie produceren als ze kostten. Volgens het IPCC gaan windmolens zo'n 20 tot 25 jaar mee. Eerder onderzoek uit 2010 toonde aan dat windmolens gemiddeld zo'n twintig keer meer energie opleveren dan ze kosten. Recenter Taiwanees onderzoek uit 2017 liet zien dat een windpark op zee tussen de 17 en 27 keer zo veel energie kan opleveren, als het maken kost.

Windenergie zorgt voor 45 keer minder CO2-uitstoot dan kolen

Windmolens stoten bovendien van productie tot afvalverwerking per geproduceerde kilowattuur energie ongeveer 25 keer minder broeikasgassen uit dan wanneer er energie wordt opgewekt uit gas en 45 keer minder dan energie uit kolen. Deze CO2-emissie van windmolens is in Amerikaans en Deens onderzoek uit 2014 bevestigd.

Deze onderzoekers schrijven wel dat, wanneer een land voor een groot deel afhankelijk is van windenergie, er ook geïnvesteerd moet worden in de opslag van energie, omdat het niet altijd even hard waait. Dit kan de CO2-besparing door windmolenparken verkleinen.

Welke windmolens leveren de meeste energie?

In Nederland werd in 2018 bijna 2 procent van het energieverbruik opgewekt met windenergie. Hoeveel energie opgewekt kan worden door windmolens is afhankelijk van de plek en het formaat van de windmolen. Grote windmolens op zee zijn het meest gunstig wanneer er alleen naar CO2-uitstoot en energieproductie wordt gekeken.

