Bedrijven die zeggen dat ze CO2-compensatie aanbieden kunnen deze belofte vaak niet waarmaken, blijkt uit onderzoek van Trouw op basis van gesprekken met tientallen aanbieders, keurmerken en wetenschappers. De klimaatschade die de bedrijven veroorzaken wordt amper teruggedraaid door de uitstoot van CO2 te compenseren.

Volgens onderzoek van het Duitse wetenschappelijke Öko-Institut uit 2016, dat door de krant wordt aangehaald, wordt in ruim 98 procent van de projecten meer beloofd dan wordt waargemaakt omtrent CO2-compensatie.

Volgens Trouw gaat het om onder meer vliegmaatschappijen, reisbureaus en energiebedrijven. De klanten krijgen het idee dat de schade die zij het klimaat aandoen, bijvoorbeeld door met het vliegtuig of de auto te reizen, kan worden gecompenseerd door een iets hogere prijs te betalen bij dit soort bedrijven. Alleen al in Nederland zouden er miljoenen euro's omgaan in deze markt.

De bedrijven beloven om bijvoorbeeld in de aanleg of in het behoud van bossen te investeren, maar deze compensatie blijkt matig en selectief te zijn. Op hun websites tonen de bedrijven een zogeheten CO2-rekenmachine, maar deze geeft vaak een versimpeld beeld, stelt Trouw.

Zo wordt de klimaatschade die wordt aangericht door met het vliegtuig te reizen volgens klimaatwetenschapper Heleen de Coninck van de Radboud Universiteit en lid van het VN-klimaatpanel IPCC, niet alleen door de uitstoot van CO2 veroorzaakt. "Een vliegtuig stoot ook een hoop stikstofoxiden uit, en geeft condensstrepen en wolkenvorming. Het opwarmingseffect is daardoor minstens twee keer zo groot", stelt De Coninck.

Ook de keurmerken die compensatieprojecten beoordelen blijken niet betrouwbaar. Keurmerken zouden meer betaald krijgen door in te stemmen met meer compensatie.