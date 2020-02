Op een Argentijnse onderzoekbasis op Antarctica is donderdag een recordtemperatuur van 18,3 graden Celsius gemeten, meldt de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO, het weerbureau van de Verenigde Naties) vrijdag.

Het vorige record stond op 17,5 graden en dateerde van 24 maart 2015.

De 18,3 graden is gemeten op het Antarctische Schiereiland, de noordwestpunt nabij Zuid-Amerika. Dit is één van de snelst opwarmende regio's op aarde. In de afgelopen vijftig jaar is de gemiddelde temperatuur bijna met 3 graden gestegen. De gemiddelde jaartemperatuur op Antarctica varieert van -10 graden aan de kust tot -60 graden in het binnenland.

Volgens de WMO zijn dit soort temperatuurgegevens belangrijk, omdat het de organisatie helpt om een betrouwbaar beeld te krijgen van het weer en klimaat op Antarctica. Net als het noordpoolgebied is de Zuidpool namelijk een belangrijke graadmeter voor klimaatverandering wereldwijd.

Een WMO-commissie gaat nog wel verifiëren of het record legitiem is, maar alles duidt er volgens de organisatie op dat dit waarschijnlijk het geval is.