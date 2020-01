Bourgogne, Bordeaux, Rioja en Chianti: het zijn de beroemdste en vaak ook oudste wijngebieden ter wereld. Als de klimaatverandering doorzet, worden ze langzaam ongeschikt voor wijnbouw. Andere druivenrassen introduceren kan de helft tot een derde van de schade voorkomen, schrijft een internationaal onderzoeksteam.

Klimaatverandering heeft zeer ingrijpende gevolgen voor de mondiale wijnbouw. Als de wereldwijde opwarming beperkt blijft tot 2 graden, zal al meer dan de helft van de huidige wijngebieden verdwijnen. Bij een opwarming van 4 graden loopt dit op naar circa 85 procent, zo schrijven de onderzoekers in wetenschapsblad PNAS.

Om de schade te beperken moeten de klassieke wijngebieden gaan experimenteren met andere 'cultivars', zo schrijven de auteurs. Dat zijn druivenrassen met genen die beter bestand zijn tegen hitte en droogte. Zo is het bijvoorbeeld de vraag of de klassieke pinot noir-druif, die kenmerkend is voor wijnen in de Franse Bourgogne, in dit gebied wel kan overleven in steeds hogere temperaturen.

'Als we niets doen, zal de smaak van wijnen drastisch veranderen'

Kees van Leeuwen is als wijnbouwprofessor verbonden aan de Universiteit van Bordeaux, die aan de studie heeft meegewerkt. De aanpassingen aan de druiven hoeven niet ten koste te gaan van de smaak van de wijnen, legt hij uit aan NU.nl. "De karakteristieke smaak van wijn komt niet alleen door de 'variëteit', maar ook door het klimaat en de bodem."



Het is juist de klimaatverandering die de smaak van wijnen al aan het beïnvloeden is. "Een warmer klimaat geeft wijnen met een hoger alcoholpercentage, minder zuren en andere aroma's. Als we niets doen, zal het smaakprofiel van wijnen uit alle beroemde wijnbouwgebieden rond de wereld dramatisch veranderen."



"Juist door andere variëteiten te planten die later rijp worden, wordt dit effect verminderd", zo zegt de wijnbouwprofessor. Het beschermende effect van dergelijke aanpassingen op de wijnproductie neemt wel af als de opwarming niet wordt begrensd.



In een 2 graden warmere wereld kan de introductie van klimaatbestendige variëteiten de schade ongeveer halveren. Bij een opwarming tot 4 graden loopt het beschermende effect terug tot een derde - en dreigt alsnog meer dan de helft van de klassieke wijngebieden van de kaart te gaan.

Van Leeuwen: "Er zijn gelukkig nog andere aanpassingen mogelijk, zoals het veranderen van de dichtheid van de planten en de manier van opbinden. Alleen echt hete wijnbouwgebieden, zoals het zuiden van Spanje en Italië en de warmste gebieden in Californië en Australië, zijn écht in gevaar."