De Australian Open in Melbourne is begonnen. Australische wetenschappers betwijfelen of het nog verantwoord is om het prestigieuze tennistoernooi in de toekomst in het midden van de Australische zomer te organiseren, nu deze steeds heter wordt.

In voorbije jaren zijn door de toernooiorganisatie diverse maatregelen ingevoerd om de spelers te beschermen tegen de Australische hitte, zoals gekoelde ruimten en koelvesten. Als het risico op gevaarlijke hittestress te groot wordt, kunnen wedstrijden ook worden opgeschort.



Maar onderzoekers van de Monash Universiteit uit dezelfde stad denken dat dit niet zal volstaan in de toekomst, en zeggen in een nieuw gepubliceerd rapport dat er ingrijpender maatregelen nodig zijn om de gezondheid van de spelers te garanderen.

Maart en november geschiktere maanden

Zo zou het evenement een langere duur moeten krijgen, zodat er meer ruimte is om wedstrijden te verplaatsen als weersomstandigheden te extreem worden. Ook stellen de onderzoekers voor om het toernooi niet langer in de maand januari te organiseren, maar bijvoorbeeld in maart of november. Januari is de heetste maand van de Australische zomer, vergelijkbaar met de maand juli op het noordelijk halfrond.



Tijdens recente hittegolven in Australië worden regelmatig temperaturen tussen de 40 en 50 graden gemeten, die ook steeds dichter in de buurt komen van de zuidelijke kuststeden als Melbourne. Zo werd in januari vorig jaar in het nabijgelegen Adelaide met 46,6 graden het Australische hitterecord voor een grote stad gebroken. Tien jaar eerder werd het in Melbourne al een keer 46,4 graden gemeten. Ook deze zomer sneuvelen veel Australische hitterecords.

Volgens metingen van het Australische Bureau of Meteorology is het land in de afgelopen honderd jaar al ruim anderhalve graad warmer geworden. Australische klimaatwetenschappers verwachten dat die trend doorzet, als gevolg van het verder oplopen van de atmosferische concentratie broeikasgassen. Als die concentratie volgens het huidige traject door stijgt, wordt de wereld deze eeuw gemiddeld 3 tot 4 graden warmer. In Australië zal deze opwarming nog iets sterker zijn.

Ook verslechterde luchtkwaliteit zorg voor tennistoernooi

Er is dit jaar discussie of het wel verantwoord is het tennistoernooi te laten doorgaan in verband met de zeer slechte luchtkwaliteit. Australië kampt al maanden met bosbranden. Hoewel Melbourne zelf gespaard is van branden, heeft de kuststad wel te maken met zeer slechte luchtkwaliteit als gevolg van de rook.



Meerdere tennissers hebben geklaagd over de omstandigheden. Oud-winnares Maria Sharapova gaf een vriendschappelijke wedstrijd voortijdig op en de Sloveense Dalila Jakupovic stopte een wedstrijd in de voorrondes van het toernooi vanwege longklachten, ondanks haar voorsprong.