2019 is definitief het op één na warmste jaar ooit gemeten, blijkt uit een nieuw rapport van onder meer de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA.

De afgelopen tien en vijf jaar zijn volgens de nieuwste onderzoeken tevens de warmste sinds het begin van de metingen, schrijven NASA en de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

Eerder schreef NU.nl op basis van de eerste onderzoeken dat 2019 op koers was om het op één na warmste jaar ooit te worden.

De ontwikkeling is uitzonderlijk, omdat er dit jaar geen krachtige El Niño was. Daarmee zijn de metingen een sterke indicatie van een wereldwijd oplopende temperatuur.

De gemiddelde temperatuur in 2019 was ongeveer 1,1 graad boven het gemiddelde in de periode 1850-1900, voordat mensen op grote schaal fossiele brandstoffen gingen verbranden.

De temperaturen in 2016, het warmste jaar ooit gemeten, liggen slechts een fractie boven die van 2019. Dat jaar bracht El Niño een grote hoeveelheid warmte vanuit de Stille Oceaan de atmosfeer in.

Hoewel metingen pas halverwege de negentiende eeuw begonnen, laten ijskernen zien dat de huidige temperaturen voor het laatst 100.000 jaar geleden zijn bereikt. Daarbij is de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer even hoog als miljoenen jaren geleden, toen het zeeniveau 15 tot 20 meter hoger lag.

Dit was het warmste decennium sinds de metingen

Wetenschappers hebben gewaarschuwd dat als de wereldwijde opwarming van de aarde boven 1,5 graden uitkomt, dit ernstige gevolgen zal hebben voor honderden miljoenen mensen.

"Het laatste decennium was zonder twijfel het warmste decennium ooit gemeten en is het eerste decennium met temperaturen die hoger zijn dan in het laatste deel van de negentiende eeuw", zegt NASA-wetenschapper Gavin Schmidt tegen The Guardian.

"Het is belangrijk om te zien dat al het bewijs - van een veelvoud aan onafhankelijke datasets - laat zien dat de wereld opwarmt, dat dit gedreven wordt door menselijke activiteit en dat het duidelijk is dat de gevolgen ervan gevoeld worden."