Terwijl de wereld kijkt naar de extreme droogte en bosbranden in Australië, wordt de andere zijde van de Indische Oceaan geplaagd door maandenlange stortregens, overstromingen en modderstromen. Van Soedan tot Mozambique hebben Oost-Afrikaanse landen te maken met grote wateroverlast.

Kenia is het zwaarst getroffen. Daar was het dodental in december al opgelopen naar 132 en ook in Ethiopië, Somalië, Tanzania, Uganda, Burundi en de Democratische Republiek Congo hebben overstromingen van laaggelegen gebieden en modderstromen langs berghellingen tientallen levens geëist.

Ondertussen worstelt ook de Indonesische miljoenenstad Jakarta door aanhoudende regenval met ernstige overstromingen, die inmiddels meer dan 60 doden hebben gekost. Het houdt allemaal verband met elkaar, deze hoge en lage neerslagextremen die in 2019 en begin 2029 heersen rond de Indische Oceaan – via een term die op NU.nl al enkele keren eerder voorbij kwam in de berichtgeving over de Australische bosbranden: de Indische Oceaandipool (IOD).

Passaatwinden hebben warm water tegen Afrikaanse kust opgestuwd

De Indische Oceaandipool kun je zien als een schommel of een wipwap – een beweeglijk klimaatfenomeen met twee uitersten (vandaar ‘di-pool’: tweepolig). De ene paar jaar slaat dit klimaatfenomeen dat van nature voorkomt in de Indische Oceaan in de westelijke richting door en de jaren daarna meestal weer in de oostelijke. In de Grote Oceaan bestaat een vergelijkbaar fenomeen. De twee uitersten staan daar bekend als El Niño en La Niña.



Als de IOD in de zogeheten ‘positieve fase’ zit (zoals nu het geval is) zijn de tropische passaatwinden extra krachtig. Deze blazen in de tropen van oost naar west, en vegen daarbij een deel van het door de zon opwarmde oppervlaktewater mee. Als de passaatwinden krachtiger zijn, zoals de afgelopen tijd het geval was, hoopt zo extra veel warm water op voor de oostkust van Afrika.



Om het wateroppervlak in evenwicht te houden wordt deze westwaartse waterstroming in het oostelijke deel van de Indische Oceaan gecompenseerd door de opwelling van diep oceaanwater, dat juist koeler is. De negatieve fase is omgekeerd: dan is het water juist in het oosten van de Indische Oceaan warmer dan gebruikelijk, en voor de kust van Afrika relatief koel.

Deze temperatuurschommeling in de oceaan heeft een directe doorwerking op de atmosfeer. Die gaat niet zozeer via de temperatuur, maar via de neerslag. Tijdens de positieve fase van de IOD verdampt boven het extra warme water voor de Afrikaanse kust extra veel oceaanwater en vormen extra krachtige tropische depressies, die met de passaatwinden van oost naar west over de Afrikaanse tropen worden gevoerd.



Gevolg: zeer grote hoeveelheden regen – met name in de oostelijke helft van Afrika. In ons zomerhalfjaar valt die regen vooral ten noorden van de evenaar en kregen onder andere Ethiopië, Somalië en Soedan de volle laag. Nu het Afrikaanse regenseizoen tijdens onze winter zuidwaarts is getrokken kreeg eerst Kenia met recordneerslag te maken en later ook landen als Oeganda, Tanzania en momenteel ook Mozambique en Madagaskar.

Door positieve dipool blijft moesson boven Indonesië – en krijgt Australië geen regen

Hoe hangt dit dan samen met de droogte in Australië? Eigenlijk het omgekeerde effect. Boven het relatief koele oceaanwater in het oosten van de Indische Oceaan is de luchtdruk hoger. Deze relatief hoge luchtdruk heeft er in de afgelopen tijd voor gezorgd dat de moessonregens die normaal gesproken rond december boven het noorden van Australië het regenseizoen inleiden, op afstand zijn gehouden. En dus lozen deze tropische depressies hun regen continu boven Indonesië en Nieuw-Guinea, die net als de Oost-Afrikaanse landen dit jaar te maken hebben met bovengemiddeld natte omstandigheden.

Hoe groot is dan precies de rol van deze ‘positieve IOD’ in de Australische bosbrandencrisis? Nou, je kunt alles overdrijven. Afgelopen oktober was het nog de sterkste positieve IOD sinds deze gemeten wordt – maar wie nu naar een update van de kaart van temperatuurafwijkingen in de Indische Oceaan kijkt, kan eigenlijk niets van het fenomeen terugvinden: de oceaantemperaturen zijn van west tot oost overal warmer dan normaal. Daarmee verdwijnt ook de directe invloed op luchtdrukgebieden.

Klimaatwetenschappers beklemtonen dan ook dat de huidige droogte in Australië ook door iets anders wordt veroorzaakt: het oplopen van de gemiddelde temperatuur, waardoor de verdamping substantieel toeneemt. Omdat de droogte al bijna drie jaar aanhoudt, heeft deze hogere verdamping ertoe geleid dat vrijwel al het vocht uit de Australische bodem weg is – waardoor ook de temperaturen steeds verder oplopen: een vicieuze cirkel. Langs deze route wordt verwacht dat Australië steeds vaker te maken zal hebben met extreme hittegolven en droogte. De huidige situatie zou in een 3 graden warmere wereld voor Australië een ‘normale’ zomer worden.

Naarmate klimaatverandering verder toeneemt ontstaat volgens deze afbeelding uit het laatste IPCC-rapport (2013) langzaam een sterker patroon van afnemende neerslag ten westen van Australië en neerslagtoename rond Soedan, Ethiopië en Somalië. Dat patroon lijkt op een ‘positieve Indische Oceaandipool’

Door klimaatverandeering kan de oceaanwip vaker naar links doorslaan

Toch nog een woord over de positieve IOD. Is dat nou ‘natuurlijke klimaatvariatie’? Het korte antwoord is: ja. Alhoewel het ook een beetje de vraag is hoe scherp we deze fenomenen überhaupt kunnen definiëren. De oceanen zijn simpelweg altijd in beweging, net als de atmosfeer – en daaruit ontstaan van tijd tot tijd variaties, soms in vaste patronen, en soms op een manier die weer afwijkt van de schoolvoorbeelden.

Beïnvloedt klimaatverandering de dipool? Waarschijnlijk ook. Alle gangbare klimaatmodellen geven aan dat de neerslag voor de westkust van Australië structureel zal afnemen in een warmere wereld, terwijl de neerslag in Oost-Afrika (vooral de Hoorn van Afrika – zie kaartje hierboven) waarschijnlijk netto zal toenemen – zij het met grote grilligheid. Dat patroon komt overeen met ‘een positieve IOD’. Dus alhoewel deze wip steeds heen en weer zal blijven gaan en ook behoorlijk onvoorspelbaar is, bestaat onder klimaatwetenschappers het vermoeden dat de wip in de toekomst vaker in deze richting zal doorslaan – met gevolgen voor alle omringende landen