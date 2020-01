Nooit eerder waren de oceanen zo warm als in 2019 en daarmee zet de jaarlijkse trend zich voort. De laatste vijf jaar werd namelijk elk jaar een nieuw warmterecord genoteerd. Dat blijkt uit een nieuwe analyse uitgevoerd door een internationaal team van veertien wetenschappers van elf instituten wereldwijd.

Bovendien waren de temperaturen van de mondiale oceanen de afgelopen tien jaar nooit eerder zo hoog. Volgens de onderzoekers namen de temperaturen niet alleen toe, maar versnelde dit proces ook nog.

De resultaten van het onderzoek zijn maandag gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Advances in Atmospheric Sciences. Daarin roepen de wetenschappers mensen op om in actie te komen voor het klimaat.

Uit de studie blijkt dat de gemiddelde temperatuur van het oceaanwater in 2019 ongeveer 0,075 graden boven het gemiddelde van de periode 1981-2010 lag. Dit houdt in dat oceanen 228.000.000.000.000.000.000.000 joule aan warmte hebben opgenomen.

"Dat zijn een hoop nullen inderdaad en daarom heb ik een vergelijking gemaakt", zegt hoofdonderzoeker Lijing Cheng. "Bij de atoombom op Hiroshima kwam 63.000.000.000.000 joule aan energie vrij. De hoeveelheid warmte die we de afgelopen 25 jaar in de oceanen hebben gestopt komt overeen met 3,6 miljard Hiroshima-atoombommen", zegt hij.

Volgens Cheng is de uitstoot van broeikasgassen door de mens de enige verklaring waarom de oceanen opwarmen.