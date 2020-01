Het plantenleven in het gebied rond de Mount Everest in het Himalayagebergte groeit doordat de aarde opwarmt en het ijs zich terugtrekt. Mogelijk heeft dit ook verstrekkende gevolgen voor de watervoorziening van ruim een miljard mensen in Azië, blijkt vrijdag uit nieuw wetenschappelijk onderzoek.

Onderzoekers van de University of Exeter gebruikten satellietbeelden van ruimtevaartorganisatie NASA om de omvang van de vegetatie in het gebied tussen de boomgrens en de eeuwige sneeuwgrens te meten. Om de toename te herkennen, vergeleken zij verschillende ruimtefoto's die gemaakt waren tussen 1993 en 2018.

Over dit afgelegen, moeilijk te bereiken ecosysteem is nog maar weinig bekend. Er groeien voornamelijk grassen en lage struiken en afhankelijk van het seizoen ligt er ook sneeuw. Het gebied ligt op een hoogte van 4.150 tot 6.000 meter boven zeeniveau. De algemene opvatting is dat boven deze grens geen planten kunnen leven.

Overal rond de Mount Everest is het groener geworden, merkten de wetenschappers op. Gekeken naar heel de Himalaya nam de begroeiing het hardst toe op 5.000 tot 5.500 meter hoogte. De top van de Mount Everest, de hoogste berg ter wereld, ligt op 8.848 meter.

Het onderzoek is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Global Change Biology.

1,4 miljard mensen afhankelijk van 'Aziatische watertorens'

Hoewel de oorzaken van de toename niet zijn onderzocht in de studie, is dit volgens de onderzoekers het logische gevolg van de opwarming van de aarde en het smelten van gletsjers. "Er is veel onderzoek gedaan naar het smelten van ijs in de Himalayaregio, waaronder een onderzoek dat aantoonde dat de hoeveelheid ijs tussen 2000 en 2016 halveerde", zegt onderzoeker Karen Anderson.

Volgens haar is het belangrijk om het ijsverlies in het hooggebergte in de gaten blijven te houden, omdat er weinig over bekend is en nog onduidelijk is welke rol het heeft op bijvoorbeeld de watervoorziening. "Sneeuw valt en smelt hier elk seizoen, maar we weten niet welke impact de toename van vegetatie op deze watercyclus heeft", aldus Anderson.

Water uit de Himalaya is van vitaal belang voor een groot gebied in Azië, omdat er maar liefst tien rivieren ontspringen. Meer dan 1,4 miljard mensen zijn afhankelijk van dit water. De bergtoppen van het gebergte worden daarom ook wel de 'Aziatische watertorens' genoemd.

De bergketen strekt zich uit over acht landen: van Afghanistan tot Myanmar.