Australië is al sinds november in de greep van aanhoudende bosbranden. Die worden gevoed door extreme droogte en toenemende hitte. Afgelopen week werd het hitterecord van het land zelfs op twee opeenvolgende dagen gebroken.

Maandag werd het 40,9 graden en op dinsdag kwam de temperatuur uit op 41,9 graden. Het gaat daarbij niet om een lokale maximumtemperatuur, maar om gemiddelde temperaturen.

Dat is een belangrijk verschil met het Nederlandse hitterecord dat op 25 juli dit jaar sneuvelde. Toen werd in het Noord-Brabantse Gilze-Rijen een piektemperatuur van 40,7 graden gemeten. Dit is de hoogste notering in een officiële weerhut in Nederland ooit. In De Bilt werd het diezelfde dag 'slechts' maximaal 37, 5 graden. Ook dat was overigens een hitterecord.

Ook in het geval van Australië is het heel uitzonderlijk dat de gemiddelde temperatuur boven de 40 graden uitkomt. Dat komt doordat het land heel groot en bovendien een eiland is. Uit welke richting de wind ook komt, er is altijd een kuststrook die met een matigende toestroom van oceaanlucht te maken heeft.

Er werden in Australië in recente jaren meerdere hitterecords gebroken. Zo werd het in Adelaide op 24 januari 46,6 graden, de hoogste temperatuur ooit gemeten in een hoofdstad van een Australische deelstaat. De extreemste hitte werd echter gemeten in het dorre binnenland van Australië. Afgelopen week werd daar een temperatuur van 50,0 graden genoteerd door het meetstation van de Nullarborvlakte, die haar naam dankt aan de samenvoeging van de Latijnse woorden voor 'geen' en 'bomen'.

Een brandweerman kijkt - met een koala naast zich - hoe een brand zich verspreidt. (Foto: Eden Hills Country Fire Service)

Meteorologen: al twee jaar ongekende hittegolven

Volgens een nieuw rapport van het Australische Bureau of Meteorology zijn de huidige hittegolven en die van vorig seizoen in omvang en duur de krachtigste die Australië ooit heeft gezien.

De aanhoudend hoge temperaturen aan het begin van de Australische zomer gaan gepaard met droge en wijdverspreide bosbranden, die momenteel meerdere toegangswegen naar Sydney afsnijden. Grote delen van Australië hebben dit jaar slechts een vijfde van de normale hoeveelheid regen ontvangen, waardoor ook normaal vochtige bossen momenteel kurkdroog en daarmee dus vatbaar voor de vlammen zijn.



Er is in Australië inmiddels al 3,7 miljoen hectare verbrand. Dat is ruim dertig keer zo veel als verloren ging door de recente bosbranden in Californië. En tevens ook vier maal zo veel land als door de bosbranden eerder dit jaar in het Amazonegebied in rook opging. Alleen de bosbranden in Siberië waren dit jaar met 3 miljoen hectare van een vergelijkbare omvang. In het zuidoosten van Australië wordt nog een verergering van de branden verwacht.

Jongeren bekritiseren Australische premier

De Australische premier Scott Morrison wordt door jongeren bekritiseerd, omdat hij op het hoogtepunt van de hitte afgelopen week op vakantie ging naar Hawaï. Morrison ontkent dat er een relatie is tussen de hitte en klimaatverandering en staat bekend als iemand die binnen het verdrag van Parijs aanscherping van de regels probeert tegen te houden. Onder meer vanwege de grote productie van steenkool staat het land onderaan een deze maand verschenen internationale klimaatprestatieladder.

Mede door de aanhoudende branden in Australië wordt 2019 naar verwachting wereldwijd een recordjaar voor bosbranden. Ook wereldwijd zijn de temperaturen opmerkelijk: 2019 wordt waarschijnlijk het op een na warmste jaar ooit gemeten en tevens het warmste jaar zonder krachtige El Niño.