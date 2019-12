De eerste winterstorm van dit seizoen was zondagochtend een feit. Tussen 8.00 en 9.00 uur was de gemiddelde windkracht op Vlieland 9 Bft, meldt Weerplaza.

Tijdens de korte storm op de Wadden deden zich zeer zware windstoten van rond de 100 kilometer per uur voor. Het KNMI-station op Vlieland registreerde enige tijd wind van stormkracht.

De laatste officiële storm in Nederland werd gemeten op 10 augustus. Toen waaide het enkele uren hard aan de noordwestkust. Tijdens de meteorologische herfst, die tot 1 december duurde, heeft het niet gestormd in Nederland.

In Nederland wordt officieel van storm gesproken wanneer op ten minste één waarneempunt van het KNMI gemiddeld windkracht 9 wordt gemeten in een heel uurvak. Stormt het bijvoorbeeld van 7.30 tot 8.30 uur, dan is er geen sprake van storm. In deze gevallen wordt gesproken over enige tijd stormkracht.

2019 staat in top vijf met warmste jaren ooit

Weeronline liet zondagochtend weten dat 2019 in de top vijf terechtkomt van de warmste jaren sinds in 1901 in Nederland werd begonnen met het doen van weermetingen.

De gemiddelde jaartemperatuur in De Bilt komt, met nog twee weken te gaan, vermoedelijk uit op 11,2 graden. Dat is 1,1 graden hoger dan de gemiddelde jaartemperatuur in Nederland. Met deze uitslag zou 2019 op de derde plaats van warmste jaren belanden.

Mocht het slot van het jaar opvallend zacht verlopen, maakt 2019 zelfs kans op een tweede plek in het lijstje. Het is sowieso het zesde jaar op rij dat in de top tien met warmste jaren ooit terechtkomt. In de top tien staan nu acht jaren uit deze eeuw.