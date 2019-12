Onder de Denmangletsjer in Oost-Antarctica hebben wetenschappers het vermoedelijke diepste ravijn ter wereld gevonden dat zich in een continent bevindt, zo schrijven de onderzoekers in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Geoscience. De kloof reikt zeker 3.5 kilometer onder zeeniveau.

Het laagste zichtbare punt op aarde aan de rand van de Dode Zee gaat maar 413 meter onder zeeniveau, schrijft BBC News donderdagavond. Het diepste bekende punt onder een oceaan in de Marianentrog reikt bijna 11 kilometer diep.

Een internationaal team van onderzoekers, met onder meer onderzoekers van de Universiteit Utrecht, heeft de oppervlakte onder het ijs van Antarctica in kaart gebracht, om de ondergrond beter te begrijpen. Daarbij waarschuwen zij voor de gevolgen van klimaatverandering, schrijven zij in Nature Geoscience.

Zo zouden meerdere gletsjers kunnen verdwijnen bij verdere opwarming van de aarde, omdat hun ondergrond richting de kern van de aarde afglijdt, aldus de onderzoekers.

De gletsjers zijn gevonden op de kaart, genaamd BedMachine, die is gemaakt met metingen van radarsystemen die bediend worden vanuit wetenschappelijke onderzoeksvliegtuigen.