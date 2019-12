The Ocean Cleanup heeft donderdag de eerste lading van de plasticvanger in de Grote Oceaan aan land gebracht in Canada. "Op een parkeerplaats in Vancouver ligt nu voor 60 kubieke meter aan afval", vertelt een woordvoerder aan NU.nl.

Het is niet duidelijk hoeveel kilo afval er uit het water is gevist. Dat wordt waarschijnlijk pas in september bekendgemaakt. Om en nabij de 40 procent van de vangst bestaat uit visnetten.

In totaal zijn er ruim "14.000 voetbalvelden" schoongeveegd, aldus de woordvoerder. Het succes volgt na de ingebruikname van een nieuwe veegarm in oktober omdat een eerder exemplaar in januari afbrak. In oktober maakte de Nederlandse initiatiefnemer Boyan Slat bekend dat de plasticvanger succes boekte in de Grote Oceaan.

In het najaar van 2020 wordt bekendgemaakt welke duurzame producten er uit het verzamelde materiaal gemaakt kunnen worden. Dan wordt ook de prijs per product bekend.