Klimaatactiviste Greta Thunberg is door Time uitgeroepen tot Time Person of the Year van 2019. Ze is de jongste persoon ooit die de titel heeft gekregen, heeft het Amerikaanse opinieblad woensdag bekendgemaakt.

De Zweedse is bekend geworden door haar spijbelacties voor het klimaat. "Van een spijbelend schoolmeisje tot een ontmoeting met de secretaris-generaal van de VN", aldus Time.

Volgens het Amerikaanse blad vindt verandering zelden plaats zonder de kracht van individuen en heeft de "crisis van de aarde" haar individu gevonden in Thunberg. Daarbij noemt het tijdschrift ook haar inmiddels beroemde uitspraak: "How dare you (Hoe durf je, red.)" Ze sprak deze woorden uit tijdens haar speech bij de VN-klimaattop.

In een interview met Time zegt Thunberg te hopen haar kleinkinderen later te kunnen vertellen dat "we alles hebben gedaan wat we konden". "En dat we het voor hen en voor de volgende generaties hebben gedaan", voegt ze eraan toe.

In augustus was het een jaar geleden dat Thunberg startte met haar schoolstaking. Gewapend met het bord met de tekst 'Skolstrejk för klimatet' ('Spijbelen voor het klimaat') nam zij elke dag tot de parlementsverkiezingen plaats voor het Zweeds parlement. Wereldwijd volgden scholieren haar voorbeeld.

Het blad benoemt sinds 1927 elk jaar een Persoon van het Jaar. Overigens hoeft het niet om een individu te gaan. Zo hebben vorig jaar de vermoorde Saoedische journalist Jamal Khashoggi en andere journalisten de titel gekregen en ging die in 2017 naar de personen achter de #metoo-onthullingen.