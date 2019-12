Het openbare leven in Sydney, de grootste stad van Australië, wordt sterk gedomineerd door de bosbranden die in de omgeving woeden. Dikke lagen rook boven de stad belemmeren het zicht in de stad en veroorzaken problemen voor patiënten met longproblemen.

Het aantal patiënten dat zich meldt op de spoedeisende hulp van de ziekenhuizen in de stad als gevolg van de smog is de afgelopen twee weken met een kwart gestegen. Veel inwoners ervaren irritatie van de ogen, neus en keel en lopen over straat met mondkapjes.

In sommige delen van de stad werd al elf keer de toegestane smogwaarde gemeten. Vooral jonge kinderen en ouderen behoren tot de risicogroepen. De smog als gevolg van de branden was tot op 2.000 kilometer afstand waar te nemen, in Nieuw-Zeeland. Veel evenementen, zoals de jaarlijkse havenrace, zijn afgelast.

Door de hele stad gaan doorlopend brandalarmen af, als gevolg van de rook. In grote delen van Sydney is het zicht nog maar enkele tientallen meters.

56 Iconische skyline Sydney door bosbranden in rook gehuld

Meer dan een miljoen hectare natuur is verloren

Er is nog geen officieel evacuatiebevel gegeven, maar zeker in de voorsteden van Sydney hebben honderden bewoners al besloten hun huizen tijdelijk te verlaten.

Australië is wel gewend aan bosbranden in de hete, droge zomers. Maar nog nooit eerder in de geschiedenis waren de branden zo hevig en duurden ze zo vroeg in de Australische zomer al zo lang.

Vooral in de zuidelijke staten New South Wales (waar Sydney ligt), Victoria en Queensland woeden op dit moment op meer dan honderd plekken hevig vuur. Er zijn tot nu toe vier doden gevallen en 680 huizen vernield. Meer dan 1 miljoen hectare natuur moet als verloren worden beschouwd.

64 Sydney geteisterd door rook en as vanwege 'gigantische vuurzee'

Experts: Branden zijn gevolg van klimaatverandering

Volgens experts zijn de hevige branden een gevolg van de klimaatveranderingen. Dit is een gevoelig standpunt, omdat de federale overheid in Australië dit ten stelligste ontkent. Dit heeft de afgelopen maanden al tot meerdere confrontaties geleid met de burgemeesters van de Australische steden die worden bedreigd door het vuur.

De brandweer vreest dat de branden nog kunnen toenemen in de Australische zomermaanden december, januari en februari.