Shell sleept milieuorganisatie Greenpeace voor de rechter. Het bedrijf wil een verbod op alle Greenpeace-protesten in de buurt van of op de olieplatforms in de Brentolievelden in het Britse deel van de Noordzee.

De oliemaatschappij komt met deze eis na een protest van Greenpeace International en Greenpeace Nederland op 14 en 15 oktober.

Greenpeace protesteerde tegen de plannen van Shell om delen van vier oude olieplatforms in de Brentolievelden te laten staan. In de opslagtanks van drie van de platforms zit nog meer dan 11.000 ton olie, die uiteindelijk in zee terecht zal komen.

Actievoerders beklommen de Brent Alpha en Bravo en hingen spandoeken op. Ook schilderden ze de woorden 'toxic waste' ('giftig afval') op een van de platforms.

Met het eventuele verbod wil Shell voorkomen dat Greenpeace nogmaals kan protesteren bij de platforms. De zaak dient op 28 november in Schotland.

'Grootste vervuiler wil recht op protest afpakken'

Directeur Joris Thijssen van Greenpeace Nederland noemt het "van de zotte dat Shell probeert het recht op protest in te perken".

"Over de hele wereld gaan miljoenen mensen de straat op, omdat zij willen dat er actie wordt ondernomen voor het klimaat. Nu probeert Shell, wereldwijd een van de grootste vervuilers, dit fundamentele recht op protest van ons af te pakken", aldus Thijssen.

Shell was maandag niet bereikbaar voor commentaar.