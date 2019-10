Slechts 71 van de 355 Nederlandse gemeenten lopen op schema om volgend jaar aan het gestelde afvaldoel, om de hoeveelheid restafval per inwoners te verminderen, te voldoen. Het Rijk wil dan dat per iedere Nederlander maximaal 100 kilo restafval wordt opgehaald door de gemeenten, maar het gemiddelde zou dit jaar nog liggen op 151 kilo per inwoner, schrijft de Volkskrant maandag.

De krant baseert zich op cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Rijkswaterstaat. Met name in grote steden, met meer dan honderdduizend inwoners, wordt het afvaldoel ruimschoots gemist. Daar ligt het gemiddeld op 245 kilo restafval per inwoner, aldus de Volkskrant.

De daadwerkelijke hoeveelheid afval per inwoner kan nog hoger uitvallen, omdat resultaten van bedrijven en grofvuil niet zijn meegenomen in de analyse van het dagblad.

Het scheiden van GFT, plastic, papier en glas wordt nog steeds als de meest effectieve manier gezien om de berg restafval te minderen.

Twee positieve uitschieters, de gemeenten Reusel-De Mierden en Horst aan de Maas, zouden die methode hebben toegepast en halen het gescheiden afval bij de mensen thuis op. Daarnaast moeten inwoners per vuilniszak of kilo restafval betalen, waardoor zij tientallen euro's per jaar besparen, aldus de Volkskrant.

'Veel gemeenten stappen niet over op nieuwe methode'

Volgens het dagblad laten veel andere gemeenten hun inwoners nog steeds zelf het glas, GFT, plastic en papier wegbrengen, terwijl zij voor het restafval een vast bedrag per jaar betalen. Huishoudens zouden daardoor veel sneller geneigd zijn om minder afval te scheiden en alles onder het restafval te scharen.

In Friesland en Groningen zouden gemeenten daar een oplossing op hebben gevonden. Daar wordt het afval pas bij de verwerking ervan gescheiden, waardoor een stuk minder vuilnis over blijft, schrijft het CBS. Steeds meer gemeenten zouden overstappen op die methode.