Zeshonderd klimaatwetenschappers en andere bemanningsleden uit negentien verschillende landen hebben zich vrijwillig laten vastvriezen in het ijs van de Noordpool. Ze onderzoeken een minder bekende kant van het gebied: de periode waarin het permanent nacht is en het zee-ijs niet smelt, maar juist herstelt.

Sinds de tijd van beroemde ontdekkingsreizigers als Roald Amundsen zijn poolexpedities meestal geen groot nieuws meer. Er gaan tegenwoordig zelfs cruiseschepen vol toeristen naar de polen. Maar die gaan wel in de zomer.

Ook het wetenschappelijk onderzoek wordt doorgaans in de zomermaanden verricht. En dat is om logische redenen. Zo is het in de zomer op de polen vanzelfsprekend minder koud en is er daarom ook minder zee-ijs, waardoor de gebieden per schip beter te bereiken zijn. Maar misschien nog het belangrijkst: er is daglicht. Binnen de poolcirkels gaat de zon in de zomermaanden nooit onder, terwijl het in de winter juist permanent donker is: de poolnacht.



Dat maakt reizen een stuk lastiger, net als het verrichten van onderzoek op en onder het ijs. Daarom heeft de poolwinter juist nog relatief veel geheimen.

Onderzoeksschip Polarstern in de haven van Bremen. (Foto: Reuters)

Groot netwerk van meetstations

De wetenschappers bevinden zich aan boord van de Polarstern, een van de grootste en meest geavanceerde poolonderzoeksschepen ter wereld van het Duitse Alfred Wegener Instituut, een centrum voor poolonderzoek.

Het is de bedoeling van de onderzoekers om met het schip vast te vriezen in het Noordpoolijs en een jaar lang mee te drijven, terwijl de ijsschotsen zich langzaam over de Noordelijke IJszee verplaatsen – waarbij het ijs eerst dikker wordt en met de komst van de zomerzon weer langzaam begint de smelten.



In de tussentijd willen de wetenschappers zoveel mogelijk experimenten en metingen uitvoeren, die alle verschillende takken van klimaatwetenschap verder moeten helpen. De naam van de missie is dan ook het Multidisciplinary drifting Observatory for the Study of Arctic Climate(MOSAiC).

De boot dient als centraal kamp. Daaromheen wordt een kilometers groot netwerk van meetstations gebouwd, inclusief een start- en landingsbaan voor vliegtuigen, op het ijs. Met ijsbrekers en Russische vliegtuigen worden de onderzoekers in de komende maanden bevoorraad. Alles bij elkaar is het de grootste wetenschappelijke poolexpeditie ooit, waar tien jaar voorbereiding aan vooraf is gegaan.

Polarstern op 20 september vertrokken

De Polarstern is op 20 september vertrokken uit de Noorse havenstad Tromsø. Afgelopen vrijdag werd de eerste dikkere plaat pakijs bereikt, dat dient als startpunt voor de missie. Sindsdien ligt het schip vast en zal het in de komende maanden volgens verwachting met het ijs mee langzaam in de richting van Noord-Groenland drijven. Met helikopters wordt nu gezocht naar geschikte ijsplaten om onderzoekstenten op te bouwen.

De MOSAiC-onderzoeksmissie wordt vanuit Nederland gesteund door de universiteiten van Groningen en Wageningen en de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Zijn er al onderzoeksresultaten te melden? Daarover houden we je op de hoogte in vervolgberichten. Tot die tijd kun je op de speciale website dagelijkse updates van de onderzoekers volgen.