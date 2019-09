Een gletsjer aan de Italiaanse kant van de Mont Blanc stort mogelijk binnenkort naar beneden. De Italiaanse gemeente Courmayeur heeft uit voorzorg twee wegen afgesloten vanwege lawinegevaar.

Het gaat om de gletsjer Planpincieux, een ijsmassa in de buurt van de Italiaans-Franse grens. Zo'n 250.000 kubieke meter ijs dreigt naar beneden te storten. La Repubblica schrijft dat de gletsjer momenteel dagelijks zo'n 50 tot 60 centimeter verschuift. De snelheid van de verschuiving is de afgelopen tijd rap toegenomen.

Uit voorzorg is er ook een plan opgesteld om inwoners te redden die vast zouden komen te zitten als een lawine de wegen verspert. Het gaat om zo'n twintig inwoners van een afgelegen gebied.

"De verschuiving laat zien dat de berg in een fase van verandering zit", zegt Stefano Miserocchi, de burgemeester van Courmayeur. Hij wijst erop dat het gebied kwetsbaar is geworden door klimaatveranderingen. In hetzelfde gebied worden vanwege de hogere temperaturen meerdere gletsjers in de gaten gehouden.

Oppervlakte van gletsjers is geslonken

IJsmassa's in dit Alpengebied onder de 3.500 meter dreigen te verdwijnen vanwege de stijgende temperaturen. Als de trend doorzet, dan verdwijnt mogelijk het ijs in het oostelijke en centrale deel van de Alpen. Alleen op de Alpenreuzen in het westelijke gebied zal ijs blijven liggen.

La Repubblica schrijft dat de oppervlakte van de gletsjers in het gebied in de periode van 1962 tot 1989 is toegenomen tot 609 vierkante kilometer. Sindsdien is er een vermindering van 40 procent waargenomen. Momenteel beslaan de gletsjers in het gebied 368 vierkante kilometer. Het aantal gletsjers nam toe doordat ijsmassa's in verschillende delen uiteen zijn gevallen.