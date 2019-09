Het aantal vogels in Noord-Amerika is sinds 1970 met 2,9 miljard afgenomen, concluderen onderzoekers in een donderdag verschenen publicatie in het wetenschappelijke magazine Science. De mens zou vooral verantwoordelijk zijn voor het verlies van ruim 30 procent van de vogelpopulatie.

Zo zou het gebruik van landbouwgif de insectenpopulatie, een belangrijke voedselbron voor een groot deel van de vogelsoorten, sterk indammen. Ook wordt het leefgebied van de dieren kleiner door de overal opduikende woonwijken en industrieterreinen.

Het team onderzoekers bestudeerde 529 vogelsoorten die samen 90 procent van alle vogels in Noord-Amerika uitmaken. Gevreesd wordt dat meerdere soorten het lot van de trekduif te wachten staat. Dat dier stierf in de tweede helft van de negentiende eeuw uit in de VS, terwijl in de jaren daarvoor nog miljoenen van hen boven Amerikaanse staten vlogen.

Zo verdween in de laatste 49 jaar meer dan de helft van de populatie van de weidevogels in Noord-Amerika. Roof- en watervogels worden in het onderzoek positief uitgelicht; zij zagen hun populatie toenemen.

Peter Marra, onderzoeker van de universiteit van Georgetown en coauteur van de studie, ziet de conclusies van het onderzoek als reden om de noodklok te luiden. "De enorme daling van het aantal insecten, amfibieën en andere diersoorten geven aan in welke conditie het milieu zich bevindt", aldus Marra.