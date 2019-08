De Amerikaanse president Donald Trump heeft meerdere keren voorgesteld kernbommen in te zetten tegen de orkanen die de VS met regelmaat treffen, meldt de nieuwssite Axios maandag op basis van bronnen.

De president zou dit hebben geopperd in gesprekken met zijn veiligheidsadviseurs. De bronnen baseren zich op registraties van gesprekken daarover die binnen de veiligheidsraad NSC zijn gevoerd.

"Ik heb de oplossing!" zou Trump hebben gezegd tijdens een overleg over de toenemende problemen met orkanen. "Waarom gooien we er geen kernbom op? Orkanen ontstaan voor de kust van Afrika. Als we nou een kernbom gooien in het oog van de orkaan als deze over de Atlantische Oceaan trekt, dan verstoren we het pad van de orkaan."

De aanwezigen wisten niet goed hoe zij moesten reageren op de opmerkingen van Trump. "Je kon de scheet van een mug horen, zo stil was het tijdens de rest van de bijeenkomst", omschrijft een van de bronnen.

Trump stelde dergelijk plan al eerder voor

Het was niet de enige keer dat de Amerikaanse president een dergelijk plan opperde. In een gesprek met de NSC in 2017 kwam Trump ook al met het idee om bommen op orkanen te gooien. Hij sprak toen alleen niet over kernbommen.

Een woordvoerder van het Witte Huis laat in een korte reactie aan Axios weten "nooit in te gaan op de persoonlijke gesprekken tussen de president en zijn adviseurs die tijdens dit soort veiligheidsbijeenkomsten plaatsvinden".

'Je vult de orkaan met radioactieve deeltjes'

Trump is overigens niet de eerste persoon die suggereert een bom in een orkaan te gooien. Een adviseur in de regering van president Dwight D. Eisenhower stelde in de jaren vijftig van de vorige eeuw ook al een soortgelijk plan voor.

Maar wetenschappers wezen het idee direct af. De kans is aanwezig dat een kernbom inderdaad het pad van een orkaan beïnvloedt. Maar het leidt er ook toe dat de orkaan gevuld wordt met radioactieve deeltjes. Elk gebied dat de orkaan vervolgens passeert, wordt vervolgens hiermee bedekt.

Het aantal orkanen is de afgelopen jaren toegenomen door klimaatverandering. De schade als gevolg van dit soort natuurrampen loopt jaarlijks in de vele miljarden. President Trump geeft met grote regelmaat te kennen niet te geloven in klimaatveranderingen.